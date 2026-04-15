El FBI ofrece 20.000 euros por pistas de Ana María Henao, la estadounidense desaparecida en 2024 en Madrid

El 2 de febrero de 2024 un hombre con casco de moto y guantes entró en un portal de la calle Francisco Silvela de Madrid, donde vivía Ana Henao. Descargó un spray de pintura negra sobre la cámara de seguridad y secuestró a la vecina del sexto, una empresaria de éxito en Estados Unidos que había llegado a España tratando de divorciarse de su marido.

Dos años después de su desaparición, y tras el suicidio de su marido en abril de 2025, escasean las pistas de dónde puede estar su cuerpo. Por ello, el jueves el FBI anunció una recompensa de 25.000 dólares (más de 21.000 euros) "por información que conduzca a la localización de los restos humanos de Ana Maria Henao Knezevic", escribieron en la red social 'X'.

El patrimonio de la pareja, socios en una empresa tecnológica, superaba los 15 millones de dólares. La mujer había planteado un reparto del 50 por ciento para cada uno, algo que el marido rechazaba.

Las pistas que inculpan a su marido

Un primer análisis ya indicaba que, pese al casco de moto, las "características fisionómicas" del hombre concuerdan "en líneas generales" (estatura, complexión, edad, color de piel, características faciales) con las del marido de la desaparecida", según el informe de la policía incluido en el sumario.

Tres minutos antes de las doce de la mañana del 2 de febrero, la grabación de una tienda de Coslada mostraba a un hombre comprando dos rollos de cinta americana y un spray de pintura negra de la marca buscada. La policía concluye por las imágenes que el hombre es, "sin ningún género de dudas", David Knezevich, el marido de la mujer desaparecida.

La cronología de los hechos

Tras salir de España, supuestamente con el cadáver de su mujer en el maletero del coche, Knezevich regresó a Serbia y pasó por casa de sus padres. Fue detenido el pasado 4 de mayo en el aeropuerto de Miami. Había regresado a Estados Unidos para poder disponer del millonario patrimonio de su empresa (compartida con su esposa desaparecida). Desde entonces, está en prisión.

La compleja investigación policial, en la que colaboraba también el FBI porque tanto victima como presunto asesino son ciudadanos norteamericanos, descubrirá que Knezevich había salido desde Serbia en un coche de alquiler, un Peugeot 308 azul, el 30 de enero, que le había tintado las lunas. Ya en España, la noche del 1 de febrero robó las matrículas de un Ford Mondeo aparcado en Alcalá de Henares para colocarlas en su vehículo y no dejar huellas.

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En abril de 2025, David Knezevich, que estaba acusado de secuestrar y asesinar a su esposa, apareció muerto en su celda del Centro de Detención Federal de Miami, en Estados Unidos, con indicios de suicidio.