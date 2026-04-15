Sucesos
Detenidos dos 'tironeros' por arrancar la cadena de un anciano en la estación de Mollet del Vallès
La víctima paseaba a su perro cuando sufrió el robo con violencia
Los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Mollet del Vallès detuvieron el jueves 9 de abril a dos hombres cerca de la estación de Mollet Sant Fost por un presunto robo con violencia a un hombre de 69 años. Sobre las tres de la tarde, los sospechosos se acercaron a la víctima, que paseaba con un perro, y mientras uno lo distraía, el otro arrancó de un tirón la cadena que llevaba en el cuello. Después huyeron.
Gracias a la descripción de varios testigos, los agentes localizaron a los presuntos autores en una zona cercana y los detuvieron. Se trata de dos hombres, de 26 y 25 años, que pasaron a disposición de los juzgados de guardia de Mollet del Vallès el viernes 10 de abril, acusados de robo con violencia e intimidación. A uno de ellos también se le imputa un delito de lesiones.
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