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Investigación

Detenido el hijo de la mujer que fue hallada en marzo muerta en su casa de Málaga

La Guardia Civil también ha arrestado a la pareja del hombre, a los que investiga por el homicidio y el robo en la vivienda

Vivienda en Sierra Llana de Cártama, en la que fue hallada sin vida la mujer.

Vivienda en Sierra Llana de Cártama, en la que fue hallada sin vida la mujer. / Jorge Zapata (EFE)

Jose Torres

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Dos personas han sido detenidas por la Guardia Civil este miércoles por su presunta relación con la muerte de una mujer de 66 años cuyo cadáver fue hallado en su domicilio de la localidad malagueña de Cártama el pasado 2 de marzo con un fuerte golpe. Fuentes cercanas a la investigación han indicado que los arrestados son el hijo de la víctima y la pareja de este, aunque de momento no han aclarado a quién de los dos se le atribuye la autoría del homicidio, que desde el principio se enmarcó en un robo en la vivienda. Las actuaciones continúan secretas.

Los hechos se conocieron el pasado 2 de marzo, cuando el ahora detenido de la mujer alertó sobre las 13.35 horas de que había encontrado sin vida a su madre en la casa en la que convivían en la calle Sierra de los Espartales, en la urbanización Sierra Llana de Cártama. El interior de la vivienda estaba revuelto. La Guardia Civil asumió la investigación y descartó desde el principio que pudiera tratarse de un caso de violencia de género. La fallecida, enfermera jubilada, había enviudado el año pasado. "No existía relación de pareja conocida, ni en el entorno se habla, y tampoco existía ningún tipo de antecedente o precedente vinculado a la violencia de género que estuviera registrado", aseguró poco despés del crimen el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

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