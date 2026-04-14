Libertad con cargos y orden de alejamiento para el detenido por agredir al menor de Sant Vicenç de Castellet

El joven de 22 años que fue detenido en Sant Vicenç de Castellet por agredir a un menor ha quedado en libertad con cargos. El Juzgado de Guardia de Manresa, en funciones, acordó el viernes día 10 la libertad a disposición del juzgado siempre que sea requerido y, como medidas cautelares, de acuerdo con la petición del ministerio fiscal, orden de alejamiento y prohibición de comunicación con el menor. El joven está acusado de un delito de lesiones, después de que fuera detenido por los Mossos d'Esquadra acusado de agredir a un menor en Sant Vicenç de Castellet.

Los padres del menor agredido el miércoles también están investigados en la causa por un delito de lesiones, lo que hace un tiempo se llamaba imputados, pero no fueron detenidos por el diferente grado de implicación en los hechos. Ellos no participaron materialmente en la agresión.

Como ya informó Regió7, una agresión entre menores grabada en vídeo acabó con adultos investigados por vengar a la víctima en Sant Vicenç de Castellet. Todo comenzó el miércoles de la semana pasada, el día 8 de abril, en la calle de Mura de Sant Vicenç de Castellet. Unos menores rodearon a otro, y uno de ellos empezó a golpearlo con puñetazos y patadas. El agredido consiguió marcharse sin heridas de consideración.

Pero al día siguiente los padres de ese menor víctima del miércoles quedaron con un amigo para ir a buscar al agresor. Y lo encontraron en la zona del Pabellón de Deportes, donde ese amigo, el detenido, lo agredió, causándole una herida que necesitó puntos de sutura. Por este caso, pues, se produjo la detención del joven de 22 años y la investigación, la imputación, de los padres de 34 y 37 años.

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En cuanto a la paliza inicial, la del miércoles, de momento queda como un atestado aparte y no se investiga si no se presenta una denuncia, por la levedad de las heridas.