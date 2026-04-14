Joan Vila, el celador de Olot condenado por 11 asesinatos en una residencia, se cambia de sexo

Joan Vila, condenado por los asesinatos de 11 ancianos en la residencia La Caritat de Olot, ha iniciado un proceso de cambio de sexo y de identidad mientras cumple condena en el centro penitenciario de Puig de les Basses de Figueres. El recluso, que habría adoptado el nombre de Aida, ya se encuentra en el departamento de mujeres tras el tratamiento hormonal y está pendiente de la intervención quirúrgica definitiva, que asumirá la sanidad pública, según ha avanzado El Punt Avui.

Este cambio personal y registral, sin embargo, no tendrá ninguna consecuencia sobre la pena impuesta ni sobre la ejecución de la sentencia. Así lo remarcan juristas consultados, que señalan que la condena dictada por la Audiencia de Girona y confirmada por el Tribunal Supremo sigue plenamente vigente, con independencia de que el condenado haya modificado su identidad legal. En todo caso, el único paso formal que consideran oportuno es comunicar el cambio al tribunal ejecutor para que quede constancia.

Vila cumple una pena de 127 años de prisión, con un máximo de 40 años de cumplimiento efectivo, y los expertos descartan que la transición pueda influir en el régimen penitenciario o servir de argumento para reclamar beneficios penitenciarios. En este sentido, recuerdan que los intentos previos de la defensa para conseguir un régimen ordinario que le permitiera acceder al tercer grado y a los permisos ya fueron rechazados por los tribunales.

Cambios en la vida penitenciaria

Donde sí habrá adaptaciones es en el día a día dentro del centro penitenciario. La nueva situación obliga a la prisión a ajustarse a las necesidades derivadas del proceso de transición, tanto en lo que respecta a la convivencia como a la atención médica y la posterior recuperación. La intervención quirúrgica, en cualquier caso, no se realizará dentro de la prisión.

Joan Vila, durante el juicio. / ACN

Los abogados Jaume Dalmau y Jordi Coma, que ejercieron la acusación particular en representación de familiares de algunas víctimas, no dan trascendencia jurídica al cambio. Entienden que se trata de una cuestión personal que no modifica el cumplimiento de la condena ni altera la valoración que hasta ahora han hecho los tribunales sobre la situación del preso.

Casi 16 años entre rejas

Joan Vila ingresó en prisión el 18 de octubre de 2010 y ya ha cumplido casi 16 años de los 40 que debe pasar privado de libertad. Durante este tiempo no ha obtenido ningún permiso de salida.

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Considerado el asesino en serie más prolífico del Estado en este siglo, el caso de Vila ha sido objeto de análisis en estudios de criminología y también ha inspirado diversas obras literarias y un capítulo del programa 'Crims' de Carles Porta. Ahora, su nombre vuelve a situarse en primer plano por una decisión personal que, pese al impacto mediático, no cambia nada en el ámbito judicial ni penitenciario.