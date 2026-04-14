Investigan una agresión grupal a un joven con discapacidad en Girona

Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión a un joven con discapacidad en Girona. Los hechos ocurrieron el sábado 11 de abril hacia las 23.15 horas, cuando la víctima caminaba por el barrio de Can Gibert del Pla. De repente, un grupo de cinco o seis personas se abalanzó sobre él y lo apalizó, aunque no le robaron nada. El joven quedó herido con un corte en el labio y en otras partes de la cara, pero pudo llegar a la estación de trenes y se refugió en los lavabos. Allí, los miembros de seguridad privada de la estación avisaron a los Mossos al ver a la víctima herida. Enseguida llegó una patrulla que lo asistió y se avisó al padre del chico, que también se personó.

A raíz de las heridas, se trasladó a la víctima hasta el CAP Güell de Girona, donde fue atendido de los golpes que recibió, presuntamente por parte de este grupo de jóvenes. La herida en el labio obligó a ponerle puntos de sutura. El joven, que tiene una discapacidad del 65%, presentó la denuncia al día siguiente de los hechos, acompañado por su padre.