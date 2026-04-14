La Fiscalía pide 16 años de cárcel a la nuera de La Paca por un alijo de 5 kilos de cocaína

La Fiscalía reclama 16 años y medio de prisión para Pilar M.M., nuera de La Paca y pareja del Ico, por un alijo de cinco kilos de cocaína destinados a Son Banya. La mujer fue sorprendida por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional cuando entraba en el poblado con la droga en un coche y embistió a cuatro vehículos policiales para intentar huir. Uno de los agentes llegó a pegar un tiro al aire para interceptarla. El ministerio público imputa a la acusada delitos contra la salud pública, integración en grupo criminal, atentado, daños y contra la seguridad vial, ya que nunca ha tenido carné de conducir. En el banquillo se sentarán otros cinco acusados de participar en el transporte del alijo desde la península a Mallorca. Está previsto que el juicio se celebre el próximo jueves en la Audiencia Provincial de Palma.

Pilar M.M., de 49 años y con tres condenas previas por narcotráfico, se dedicaba en 2024 a introducir en Son Banya grandes partidas de cocaína para abastecer a diferentes puntos de venta y a llevarse el dinero que estos generaban, según sostiene la Fiscalía. La Policía Nacional y la Guardia Civil, que llevaban a cabo una investigación conjunta, constataron que la mujer adoptaba fuertes medidas de seguridad y contravigilancia para no ser interceptada.

Desde la península

Durante estas pesquisas, los agentes detectaron la llegada a Palma de cinco personas procedentes de Alicante, dos de ellas familiares de Pilar M.M. El grupo, según las sospechas, iba a entregarle un alijo importante de droga. Llegaron a la isla en barco a primera hora de la mañana del 1 noviembre de 2024. Horas después, los agentes presenciaron la entrega de una bolsa en el domicilio de la mujer, que salió con ella y puso rumbo al poblado a bordo de un coche. En otro vehículo viajaban sus familiares, que se encargaron de comprobar si había controles en el acceso.

Cuando el turismo de Pilar M.M. entró en Son Banya, uno de los vehículos policiales le bloqueó el paso. La acusada realizó una maniobra evasiva marcha atrás y trató de huir a toda velocidad por las calles del poblado. Para impedir que se fugara, los agentes colocaron otro de sus automóviles en su camino, pero la mujer optó por embestirle para tratar de escapar. Uno de los policías desenfundó entonces su pistola y disparó al aire para tratar de amedrentarla y conseguir que se detuviera.

Gran pureza

Tampoco el tiro surtió efecto. La mujer se estrelló contra otros tres coches de los agentes, a los que causó diversos daños, antes de ser detenida y reducida. Al registrar su coche, la Policía y la Guardia Civil encontraron la bolsa con cuatro kilos de cocaína de gran pureza en su interior. El alijo fue valorado en 416.681 euros. Los agentes detuvieron también a los familiares de la mujer que iban en el coche lanzadera.

Al día siguiente fueron detenidos en un hotel de s'Arenal de Llucmajor los otros tres sospechosos. En la habitación donde estaba alojado en uno de ellos fueron hallados, en un falso techo del baño, otros cuatro paquetes que contenían en total un kilo de cocaína.

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Los seis acusados permenecen en prisión preventiva desde entonces. La Fiscalía reclama para Pilar M.M. penas que suman 16 años y medio de prisión y sendas condenas de 9 años y medio de reclusión para los otros cinco sospechosos. Además, solicita que todos ellos abonen multas de 1,3 millones de euros.