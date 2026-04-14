Estafan 70.000 euros a una persona a través del timo del "hijo en apuros" en Galicia: "He tenido un accidente"

La Guardia Civil alerta de un repunte de estafas cometidas mediante el conocido método del «hijo en apuros» en la provincia de Pontevedra. Lo hace después de que en los últimos meses se hayan registrado varias en Baiona, O Porriño y Tui. En algunos de los casos denunciados, las cantidades defraudadas se sitúan entre los 4.000 y los 70.000 euros.

Según explica la Guardia Civil, se trata de un fraude basado en la ingeniería social y la manipulación emocional de las víctimas. El engaño suele comenzar con un mensaje enviado por WhatsApp desde un número desconocido. El estafador se hace pasar por un hijo, una hija o un familiar cercano y alega, por ejemplo, que ha cambiado de teléfono porque el anterior se le ha roto o lo ha perdido.

Con mensajes como "Hola mamá/papá, este es mi nuevo número, guárdalo", el delincuente trata de ganarse la confianza de la víctima. Para reforzar la coartada, asegura que no puede hablar por teléfono porque el micrófono o el altavoz del nuevo dispositivo no funciona, evitando así que la víctima descubra el engaño mediante una llamada.

Una vez superada esa primera fase, el supuesto familiar comunica que necesita dinero con urgencia para hacer frente a un pago inmediato: una factura, una reparación, una compra, una deuda o cualquier otro imprevisto. En ocasiones, incluso afirma encontrarse en una situación especialmente delicada, con mensajes como "Estoy en un problema", "He tenido un accidente", "Estoy en el hospital" o "No puedo llamar". El dinero suele solicitarse a través de Bizum o mediante transferencias bancarias inmediatas.

La Guardia Civil recuerda que existen varias señales de alerta que pueden ayudar a detectar esta modalidad de estafa. Entre ellas, destacan el cambio repentino de número, la urgencia del mensaje, la imposibilidad de hablar por teléfono, la presión para enviar dinero de forma inmediata y el uso de un lenguaje genérico o impropio de la forma habitual de expresarse del familiar al que supuestamente suplanta.

Para evitar caer en este fraude, los agentes aconsejan desconfiar de cualquier petición urgente de dinero, llamar siempre al número habitual del familiar, contactar con otra persona cercana que pueda confirmar la situación y plantear preguntas de control que solo la persona real pueda responder. También recomiendan bloquear el número y reportarlo en la aplicación de mensajería.

Noticias relacionadas

Si la estafa ya se ha consumado, la Guardia Civil insiste en la importancia de preservar todas las pruebas, no borrar la conversación, realizar capturas de pantalla de los mensajes, guardar el número de teléfono empleado por el autor y conservar los justificantes de pago antes de interponer la correspondiente denuncia.