Encuentran el cadáver de un hombre encadenado y sumergido en aguas de un puerto de A Coruña

Los vecinos de Ribeira se despertaron este martes con el corazón en un puño al conocerse el hallazgo de un cadáver en el puerto de la localidad. Eran en torno a las 07.00 horas cuando un particular que transitaba junto a la dársena encontró un cuerpo flotando entre una embarcación pesquera, llamada Os tres de sempre, y una de las escaleras del muelle.

Acto seguido, alertó a una persona que pernocta en el barco -que actualmente está venta- y ambos dieron aviso a los servicios de emergencias.

El cadáver ha aparecido entre la embarcación y el muelle / Suso Souto

La víctima es Amador Orellán, vecino del municipio

La víctima es Amador Orellán, de unos 40 años, vecino de Ribeira y residente en O Porto do Son. El cuerpo estaba encadenado por la mano derecha a una escalera del muelle, a la altura de los departamentos de usuarios, en cuyos pasillos se viene denunciando desde hace tiempo que hay okupas durmiendo.

Hasta el lugar se desplazó un amplio operativo de Guardia Civil, Policía Nacional y Científica y Bomberos de Ribeira, así como la comitiva judicial. La zona fue acordonada por la Policía.

A las 09.30 horas, un equipo de bomberos rescataba el cadáver y lo trasladaba hasta la rampa a bordo de la lancha L.S. Hermes de la Cruz Roja.

Tras el análisis forense, a las 10.45 horas se producía el levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), para realizarle la autopsia.

La víctima portaba su documentación y un teléfono móvil, que los investigadores analizarán en busca de información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

Los agentes de la Policía Nacional trabajando este martes en el lugar donde ha aparecido el cadáver / Cedida

Un puerto con cámaras de seguridad inoperativas

Justo en el lugar en el que apareció el cadáver está la sede de Portos de Galicia, en cuya fachada hay varias cámaras de videovigilancia que no funcionan desde hace unos 15 años. Una situación que ha sido denunciada en numerosas ocasiones.

La única cámara de seguridad que hay operativa en el puerto está instalada al otro lado de la dársena, en el muelle industrial. Las imágenes recogidas por este dispositivo podrían arrojar luz sobre este suceso, ya que tiene un potente zoom que podría abarcar la zona en la que apareció el cadáver. Ahora está por ver si con ,la oscuridad de la noche, pueden revelar algún dato relevante.

Encuentran de madrugada el cadáver de una persona en el puerto de Ribeira / S.S.

El cuerpo podría llevar allí varios días

Juan Pouso, propietario del barco Os tres de sempre, explicó a este diario que no recuerda que haya ocurrido nada parecido desde hace muchos años en Ribeira y apunta a que, en la localidad, ya temen que pueda ser algún tipo de ajuste de cuentas porque, como él dice, dada la zona en la que se ha encontrado el cuerpo, "no parece el lugar más indicado para suicidarse", al ser una dársena con poco calado. Del mismo modo, desvela que, por lo que ha podido ver, el cuerpo que apareció junto a su embarcación "está hinchado y tiene síntomas de poder llevar allí varios días".

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Momento en el los servicios de emergencias y la Policía Judicial levantan el cadáver encontrado esre martes en Ribeira / S.S.

Preocupación entre los residentes de Ribeira

Las primeras informaciones que apuntan a un ajuste de cuentas, algo que se investigará, ya están causando preocupación entre los residentes de Ribeira y sobre todo en el puerto, puesto que en la calle peatonal de la localidad, la rúa de Galicia, se produjo hace unos días un apuñalamiento que dejó literalmente charcos de sangre a lo largo de muchos metros y del que todavía no se saben muchos datos, por lo que la aparición este martes del cadáver de un hombe en el puerto ribeirense se suma a una cadena de acontecimientos que preocupa y mucho a los habitantes de la localidad barbanzana.