Condenado un joven por abusos sexuales a su hermana de 15 años en Mallorca

Un joven fue condenado ayer a dos años de prisión por abusar sexualmente de su hermana, una adolescente que tenía 15 años, en Palma de Mallorca. El procesado reconoció ante el tribunal que se restregó con la menor cuando ambos dormían en la misma cama y que trató de bajarle los pantalones. La pena, como acordaron la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, queda suspendida. El acusado deberá indemnizar a la víctima con 6.000 euros.

Los hechos, como admitió el joven durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, ocurrieron en 2018. El procesado estaba en la cama con su hermana y su pareja y aprovechó para pegar su cuerpo al de la adolescente, manosearle el pecho e intentar bajarle los pantalones.

Su compañera sentimental despertó entonces y, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, le reprochó su conducta. La víctima aprovechó entonces para irse al dormitorio de su madre. El acusado fue denunciado y llegó a ser detenido por estos hechos.

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La Fiscalía le imputó un delito de abuso sexual y reclamó para él una condena de cuatro años y medio de cárcel, así como una indemnización de 6.000 euros para la víctima. El ministerio público, la abogada defensora, Belén Porcel, y la letrada de la víctima, que ejercía la acusación particular, alcanzaron finalmente un acuerdo de conformidad. El joven consignó parte de la compensación reclamada, por lo que se apreció una atenuante de reparación parcial del daño, así como otra de dilaciones indebidas por el retraso que ha sufrido el proceso judicial. El tribunal dictó sentencia en el acto.