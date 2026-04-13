Agresión a un menor
El video de una paliza entre menores acaba con adultos investigados por vengar a la víctima en Sant Vicenç de Castellet
Un amigo de los padres del chico agredido ya ha sido detenido por golpear el adolescente que era el presunto autor de la paliza
Regió 7
Otro video de una agresión a un menor, esta vez en Sant Vicenç de Castellet (Bages), acabó, la semana pasada, con la detención de un hombre de 22 años por un delito de lesiones. Todo empezó el miércoles de la semana pasada, el día 8 de abril, en Sant Vicenç de Castellet. Aquel día, un grupo de menores agredió otro a puñetazos y patadas. Este video, como ya pasó en el caso de Sant Joan de Vilatorrada, ha acabado circulando por redes sociales.
El menor agredido marchó contusionado, pero sin lesiones de importancia. Pero al contarlo en su casa, los padres decidieron salir a buscar el agresor, también menor. Lo hicieron acompañados de un amigo y al día siguiente encontraron en la zona del pabellón deportivo, al que había pegado a su hijo. Y entonces el agresor pasó a ser el agredido.
Según los Mossos d'Esquadra, el amigo de los padres golpeó al chico hasta causarle lesiones que necesitaron atención médica. Concretamente, hizo falta aplicarle puntos de sutura, por lo cual ya pasa a la categoría de delito. Los Mossos han detenido ya a este hombre, de 22 años, acusado de un delito de lesiones, e investigan a los padres, de 34 y 37 años, para valorar su posible implicación en los hechos. Según la policía catalana, este hecho no tendría relación con el de Sant Joan de Vilatorrada.
Rechazo del Ayuntamiento de Castellet
Desde el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet no han querido hacer declaraciones sobre el caso, pero han emitido un comunicado donde se "defiende la convivencia y rechaza de manera rotunda los últimos hechos violentos que han tenido lugar últimamente en el municipio". El consistorio condena cualquier agresión y situación violenta y expresa su preocupación por el último episodio, en el que una persona adulta agredió un menor del municipio.
El Ayuntamiento expresa su preocupación y reitera su posicionamiento de "tolerancia cero ante cualquier actitud violenta, refuerza la presencia de la Policía Local en la calle y agradece la colaboración de los Mossos d'Esquadra para actuar con rapidez y prevenir situaciones conflictivas".
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