La víctima mortal del accidente de escalada en Montserrat era un vecino de Barcelona

El joven que resultó muerto después de un accidente de escalada en Montserrat era vecino de Barcelona. El hombre, de 30 años, perdió la vida en el Hospital del Vall d'Hebron, donde fue trasladado de urgencia después de que a los dos les cayeran piedras encima mientras se encontraban en una vía de escalada.

El aviso a los Bomberos de la Generalitat se dio a las 16.30 horas. Dos escaladores, un hombre y una mujer de 30 años, resultaron heridos de gravedad a la zona del Colompí de Montserrat, en Can Jorba, en El Bruc, después de que les cayeran piedras encima mientras se encontraban en una vía de escalada, tal y como ya publicó Regió7. Según han explicado los Bomberos de la Generalitat a este diario, los dos presentaban afectaciones importantes a consecuencia del impacto.

La mujer, también de 30 años y vecina de Badalona, fue trasladada también al Hospital del Vall d'Hebron en estado grave.