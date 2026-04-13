El pederasta del Raval acepta 83 años de prisión por violar a una menor bajo guarda de la DGAIA

Teófilo Lapeña ha admitido que violó durante meses a una menor de 12 años que estaba bajo guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), que filmó estos encuentros, que tuvieron lugar en su domicilio del barrio del Raval de Barcelona, y que la ofreció a otros adultos por redes sociales para que tuvieran sexo con ella. Por eso, ha aceptado una pena de 83 años de prisión en el juicio por conformidad que se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona este lunes.

En un inicio la Fiscalía pedia una pena de 107 años de cárcel para el procesado. Sin embargo, Teófilo, mediante su abogada, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y la acusación particular, que representa la víctima, para conformarse con 83 años de cárcel por los delitos de agresión sexual a menor de 16 años de forma continuada, acoso a menor y exhibición obscena ante menor de edad, así como ser cooperador necesario con otras violaciones. El tribunal ha tenido en cuenta "la actuación conjunta de dos o más personas" en estas agresiones sexuales y la "especial vulnerabilidad de la víctima" cuando comenzaron estos encuentros, ya que ella tenía 12 años.

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El tribunal ha condenado a Teófilo siguiendo este acuerdo de conformidad a 83 años de cárcel. En concreto, la sentencia remarca que el procesado contaba con 40 años cuando conoció a la víctima, en 2020, y que lo hizo "guiado en todo momento por un ánimo lascivo". La menor tenía baja autoestima por sus problemas escolares y familiares. En sus primeros encuentros, el condenado pedía imágenes sexuales a la niña y hasta octubre de 2021 consiguió 44 fotos.