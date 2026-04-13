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Un hombre, detenido tras matar a su expareja con arma blanca en Córdoba

La víctima se hallaba en el sistema Viogén y el hombre ha sido arrestado tras atrincherarse con un machete en en el inmueble e inundar el portal de gas pimienta

Efectivos del 061 consuelan a allegados de la fallecida este lunes en la Fuensanta.

Efectivos del 061 consuelan a allegados de la fallecida este lunes en la Fuensanta. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Córdoba
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Una mujer ha fallecido este lunes en su domicilio del barrio de la Fuensanta de Córdoba después de ser agredida con un arma blanca. La Policía Nacional confirma que los hechos han ocurrido en el interior de una vivienda y que la perjudicada se hallaba en el sistema Viogén, de seguimiento a víctimas de violencia de género.

De este modo, el servicio de Emergencias 112 Andalucía señala que, según las primeras informaciones de los testigos, el presunto agresor es la expareja de la fallecida. Los agentes lo han detenido después de que este hombre se haya atrincherado con un machete en el interior de la vivienda, localizada en el número 1 del pasaje Virgen de Luna, y haya inundado el portal de gas pimienta.

Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida

Este servicio detalla que el primer aviso del suceso ha sido emitido en torno a las 9.08 horas por el 061. Los efectivos sanitarios han desplazado una UVI móvil hasta el lugar, aunque finalmente la víctima ha fallecido como consecuencia de la agresión recibida. Por el momento, no ha trascendido más información sobre la edad de la fallecida o las heridas sufridas.

Agentes de Policía Nacional custodian la vivienda donde ha tenido lugar el homicidio este lunes en la Fuensanta.

Agentes de Policía Nacional custodian la vivienda donde ha tenido lugar el homicidio este lunes en la Fuensanta. / Manuel Murillo

Efectivos policiales y bomberos

Efectivos de la Policía Nacional y de los bomberos han acudido al lugar para atender lo ocurrido. En concreto, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios ha sido alertado por la necesidad de abrir la vivienda donde se hallaban la víctima y el agresor atrincherado. Efectivos del parque del Granadal han sido apoyados en su actuación por compañeros del parque central de bomberos.

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Finalmente, como se indica, los efectivos sanitarios han confirmado la muerte de la víctima. Fuentes consultadas por este periódico explican que el gas pimienta, que habría sido el utilizado por el agresor, no implica riesgo de explosión. Después de ocurrir el suceso, Policía Nacional y bomberos han acudido a las viviendas del agresor y la víctima, que se localizarían, supuestamente, en plantas consecutivas del mismo edificio.

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