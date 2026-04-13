La familia de Francisca Cadenas descarta exigir responsabilidades por los fallos en los inicios de la investigación

La familia de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en mayo de 2017 y cuyos restos fueron hallados enterrados en casa de dos vecinos el pasado 11 de marzo, casi 9 años después, descarta exigir responsabilidades por los posibles fallos que pudiera haber cometido la Guardia Civil en los inicios de la investigación.

Así lo ha asegurado este lunes su abogada, Verónica Guerrero, que ha comparecido ante la prensa junto a los tres hijos y el viudo de Francisca Cadenas, después de que prestaran declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros, al frente del caso.

A preguntas de los periodistas, la letrada ha afirmado que es "obvio" que la investigación no estuvo bien hecha porque no fue hasta que se hizo cargo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando se entró y registró a fondo la vivienda de los dos hermanos investigados por su asesinato, Julián y Manuel G., y se encontraron sus huesos enterrados bajo unas losas de un patio interior. No obstante, sin querer justificar cómo se actuó en los primeros momentos de la desaparición, sí ha reconocido que entonces se estaba buscando "a una persona viva que supuestamente se había desorientado".

En este sentido, considera que centrarse ahora en lo que se pudo hacer hace nueve años sería perder el tiempo. "No les va a devolver a su madre y no nos va a ayudar en el procedimiento judicial", ha argumentado. "Nos queremos centrar en que se haga justicia con lo que tenemos, pero ir marcha atrás, en principio no", ha añadido.

Un día "muy duro"

Para los tres hijos y el viudo de Francisca Cadenas el de hoy ha sido un día "muy duro". Han tenido que relatar ante el juez cómo vivió cada uno de ellos el día de la desaparición de su madre el 9 de mayo de 2017 y los años de sufrimiento que han vivido hasta que sus restos óseos fueron encontrados en una vivienda a poco más de 20 metros de la suya. Sobre esa noche, el hijo menor, José Antonio, a preguntas de la prensa ha vuelto a contar cómo esa noche tuvo una "corazonada" sobre que a su madre le había ocurrido algo malo. Fue a él a quien Francisca, justo cuando salía de casa para acompañar a unos amigos de cuya hija cuidaba, le dijo que no se hiciera la cena porque ella volvería enseguida.

"Con muchísimo nerviosismo"

No lo hizo y José Antonio no tardó más de 15 minutos en salir a buscarla. A unas de las viviendas a las que acudió fue a la de los hermanos. Julián G., que confesó haberla matado después de que la UCO descubriera sus restos enterrados. "Me paro en la casa de Julián y lo que más me llamó la atención es que escucho a una persona con la respiración superelevada, dando vueltas de un lado para a otro con muchísima intensidad y con muchísimo nerviosismo", ha recordado.

Llamó a la puerta y tardó en abrir. Cuando lo hizo, según José Antonio, trató de obstaculizar con su cuerpo que él pudiera ver el interior de la vivienda. "Estaba sudoroso y yo únicamente podía ver una luz al fondo de su casa, pero no podía ver nada más porque su cuerpo me lo impedía".

A las declaraciones ante el juez de los familiares de Francisca Cadenas, que han comparecido en la misma sede judicial que el pasado 14 de marzo lo hicieron los dos detenidos por su asesinato, que permanecen en prisión provisional (fueron trasladados a petición propia del centro penitenciario de Badajoz a otra cárcel sevillana), les seguirán las de las últimas tres personas que la vieron con vida en la calle la noche de su desaparición, previstas para los próximos 17 y 20 de abril.

"Han declarado muy, muy bien. Se ve claramente que son declaraciones absolutamente certeras, porque es que los cuatro de manera independiente han declarado lo mismo cada uno desde su desde su punto de vista", ha valorado la letrada.

Reconstrucción

La abogada de la familia ha avanzado, además, que solicitará "en breve" una reconstrucción de los hechos, en la que los investigados pueden decidir si participar o no.

En cuanto a si en este momento del procedimiento está claro que ambos hermanos participaron en los hechos -Julián confesó, pero exculpó a Manuel, que niega cualquier implicación, Verónica Guerrero ha sostenido que para la acusación particular no hay dudas de que sí. "Estamos hablando de tesis acusatoria, es decir, que será un juez el que determine si efectivamente los dos tuvieron o no participación, y en qué grado. No seré yo quien lo haga, será la sentencia final", ha querido precisar.

También ha insistido en que, si se confirma el móvil sexual, solicitará la prisión permanente revisable. "Es algo que contemplamos, pero no yo, es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la que apunta a ese móvil también. Entonces, ¿es pronto para poder decir si la hubo o no la hubo? Claro, insisto, es que todo esto son tesis acusatorias, tiene que ser al final el juez el que decida, pero desde luego si vemos base por la que efectivamente hubo una agresión sexual previa, no tengáis la menor duda que voy a pedir la pena máxima", ha asegurado.

Mentiras sobre la autopsia

Guerrero también ha desmentido las informaciones relativas a la autopsia de Francisca Cadenas y ha querido dejar claro que ni data la fecha de la muerte ni tampoco si participaron una o dos personas. "Ni tenemos hora de la muerte, porque a día de hoy solo hay un informe preliminar ni tenemos excluida la participación de ninguno de los dos, porque si fuera así no estarían los dos en prisión provisional", ha apuntado.

En este sentido, la letrada de la acusación particular ha afirmado que lo que señala el informe forense es que el estado de esqueletización de los huesos se corresponde con el momento de la desaparición de la muerte, es decir, con el de una persona que lleva 9 años enterrada, no que murió en ese intervalo, ni tampoco habla de autorías. Para la abogada, sacar estas conclusiones es "sumamente aventurado" y puede afectar "muy negativamente" a un procedimiento judicial que previsiblemente terminará en un juicio con jurado popular.

La familia Meneses Cadenas tras declarar ante el juez. / Martín Rodríguez

La familia de Francisca Cadenas y su abogada, que han estado acompañadas por el periodista y presidente de la Fundación QSD Global, Paco Lobatón, han hecho estas declaraciones en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, donde han sido recibidos por el alcalde, Francisco Jiménez Araya, tras declarar en los juzgados.

Respeto

Uno de los hijos, en su intervención, ha pedido a los medios de comunicación respeto en el tratamiento informativo de las informaciones sobre el caso. "Mi madre, Francisca, ha sido víctima de un crimen horrendo que le ha cegado la vida, pero que no ha anulado sus derechos al honor y a la intimidad. Ni su historia personal de 59 años compartida con nosotros, sus hijos y con nuestro padre, Diego. Por ser víctimas no puede ser reducida a un mero contenido de consumo o de cebo en las batallas de la audiencia, las primicias o las exclusivas", ha dicho.