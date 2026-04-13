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La Guardia Civil alerta del timo de la ‘falsa hipoteca’: así estafaron casi 19.000 euros

El cuerpo de seguridad del Estado explica que en el 'phishing web' se usan técnicas de manipulación psicológica para obtener información confidencial

Estafan más de 10.000 euros a un hombre que recibió un SMS suplantando a su banco por una supuesta incidencia en su cuenta

La Guardia Civil alerta de una nueva estafa: suplantan a Netflix para robar tu cuenta bancaria

Miembro de la Guardía Civil leyendo sobre la ciberdelincuencia y delitos en internet.

Miembro de la Guardía Civil leyendo sobre la ciberdelincuencia y delitos en internet. / Europa Press

EFE

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Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo @ de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife han instruido diligencias en las que investigan a una mujer y un varón de 47 y 43 años, ambos vecinos de Tarragona, que supuestamente estafaron casi 19.000 euros a través del conocido como timo de la "falsa hipoteca".

La investigación se inició tras tener conocimiento a través de la denuncia presentada por los perjudicados, quienes manifestaron a los agentes que habían contratado una hipoteca a través de internet con una supuesta empresa intermediaria de una entidad financiera, que prestaba sus servicios en un portal web que resultó ser fraudulento.

Cuando los perjudicados firmaron el contrato, siguiendo las indicaciones de la supuesta empresa intermediaria, realizaron varias transferencias por diferentes conceptos de casi 19.000 euros.

Phishing web

La Guardia Civil explica que el 'phishing web' es un tipo de estafa en la que, a través de técnicas de manipulación psicológica para engañar a las personas y obtener información confidencial, contraseñas o acceso a sistemas, los estafadores usan una web fraudulenta que simula ofrecer un servicio legítimo para captar víctimas, robar datos personales o sensibles y/o exigir pagos anticipados por servicios inexistentes.

Tras contactar con la entidad financiera prestataria del contrato, la Guardia Civil descubrió que la cuenta destinataria de los citados ingresos no era titularidad de dicha financiera ni formaba parte de su plantilla el supuesto firmante/intermediario.

Localización de los acusados

Los agentes del Equipo @ de Santa Cruz de Tenerife, tras identificar y localizar a los dos acusados, solicitaron al Equipo de Policía Judicial de Salou (Tarragonès) la investigación de ambos como presuntos autores de un delito de estafa.

Para evitar estafas a través de internet (phishing), la Guardia Civil recomienda, antes de introducir datos, revisar que la dirección web sea la oficial, comprobar en la web del Banco de España si la entidad financiera está registrada y nunca acceder a la banca electrónica a través de enlaces recibidos por SMS ('smishing') o correo electrónico.

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Asimismo, aconseja desconfiar de ofertas desproporcionadas, como una oferta de hipoteca "demasiado buena para ser verdad", y extremar las precauciones con los pagos anticipados.

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