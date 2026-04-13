Tribunales
Condenada una exempleada por apropiarse de 100.000 euros de una empresa de hormigones
La acusada, que deberá devolver la cantidad en un plazo máximo de cinco años, era trabajadora de la mercantil y se encargaba de gestionar los ingresos de la caja fuerte
Marta Fontán
Una antigua trabajadora de una empresa de hormigones de Nigrán aceptó este miércoles en la Audiencia de Vigo dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros de la mercantil, cantidad que ahora deberá devolver, para lo que se le han concedido mensualidades de 500 euros en un plazo máximo de cinco años. La acusada cobra una ayuda que ni siquiera llega a cubrir esta cuantía, pero su compañero sentimental se comprometió ante el tribunal a entregar a la mujer los 500 euros mensuales para sufragar esta responsabilidad civil.
La acusada, que ha sido sentenciada como autora de un delito de apropiación indebida, trabajaba desde hacía más de 30 años para la empresa Hormigones Valle Miñor S.A. Era administrativa y se encargaba de la gestión de los ingresos en la caja fuerte, cuya llave tenía ella, «teniendo conocimiento también de la clave o combinación de la misma», según refiere la Fiscalía en su escrito de calificación provisional. «En diversas ocasiones, a lo largo de varios años, hasta el día 13 de octubre de 2023, aprovechando que tenía el acceso descrito a la caja de la citada empresa, y guiada por un ánimo de enriquecimiento ilícito, se fue apoderando de diversas cantidades de efectivo, que le habían entregado para ser depositadas en la caja fuerte, por importe total de 100.000 euros, que no devolvió», concreta.
La mujer no ingresará en prisión ya que se le suspendió la ejecución de la Peña privativa de libertad, condicionado a que no vuelva a delinquir en un período de cinco años y a que abone la responsabilidad civil.
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