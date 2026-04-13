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Los Mossos d'Esquadra alertan de una estafa con entradas falsas para ver a Rosalía en Barcelona

Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en el Palau Sant Jordi de Barcelona

MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos

Fans de Rosalía hacen cola desde primera hora en el Palau Sant Jordi: "Voy a tres de los cuatro conciertos, me he gastado más de mil euros"

Anuncios falsos de entradas para los conciertos de Rosalía

Anuncios falsos de entradas para los conciertos de Rosalía / Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Alba Díaz

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Los Mossos d'Esquadra han alertado de una estafa con las entradas de última hora para ver Rosalía en Barcelona. La cantante de Sant Esteve Sesrovires ofrecerá este lunes el primero de los cuatro conciertos que tiene previsto hacer al Palau Sant Jordi esta semana, en el marco de la gira mundial de su nuevo disco Lux. Las entradas se agotaron hace meses, pero todavía hay quién busca conseguir en última hora un pase para ver a la artista. Por eso, la policía y la Agència de Ciberseguretat de Catalunya han avisado de la difusión de anuncios falsos de entradas de última hora que llevan a una web fraudulenta.

Laia muestra en su móvil su entrada para el concierto de Rosalía de este lunes en Barcelona.

Laia muestra en su móvil su entrada para el concierto de Rosalía de este lunes en Barcelona. / Zowy Voeten

En TikTok, en concreto, circulan contenidos promocionados que aseguran falsamente que todavía hay entradas disponibles. Estos videos utilizan como gancho y sin autorización imágenes de espectáculos anteriores e incorporan mensajes como “Solo hoy” para generar sensación de urgencia. Además, para aparentar legitimidad, los anuncios se difunden a través de un perfil sin contenido llamado “rosaliaworldtour” y redirigen en un web fraudulento, alojado a un dominio que parece auténtico porque imita la imagen del lugar oficial de la cantante.

Esta página maliciosa reproduce por un proceso de compra aparentemente normal: se muestra una supuesta cola de espera, se permite seleccionar la ciudad y la fecha del concierto, se visualiza un mapa del recinto, se puede escoger la zona, se limita el número de entradas por persona… Todo ello está diseñado para generar confianza en el usuario y que parezca auténtico. La fase final incluye un formulario donde se pregunta información personal y datos de la tarjeta bancaria para efectuar el pago.

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Pero todo es una estafa: las entradas, si llegan, no tienen validez. De hecho, los tickets auténticos están agotados desde diciembre, cuando la venta oficial se hizo exclusivamente a través de la plataforma Ticketmaster.

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