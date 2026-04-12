Accidente mortal
Muere uno de los escaladores heridos en Montserrat al caerles piedras encima
El hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado en estado crítico al Hospital Vall d’Hebron
Núria León
Uno de los escaladores heridos este sábado en Montserrat después de que les cayeran piedras encima ha muerto, según ha adelantado 3cat. Se trata del hombre, de 30 años, que fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Vall d’Hebron después de sufrir una parada cardiorrespiratoria que inicialmente lograron remontar.
Tal y como explicaba Regió7, del grupo PRENSA IBÉRICA, dos escaladores, un hombre y una mujer, resultaron heridos este sábado al mediodía en la zona del Colompí de Montserrat, en Can Jorba, en el término municipal de El Bruc, después de que les cayeran piedras encima mientras se encontraban en una vía de escalada. El aviso a los bomberos se dio a las 4 y media de la tarde.
Según explicaron los Bombers de la Generalitat a Regió7, ambos presentaban afectaciones importantes como consecuencia del impacto, y tuvieron que ser rescatados con helicóptero. Al llegar al pie de la vía y de forma coordinada con el SEM, empezaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) del hombre, que estaba en parada cardiorespiratoria, mientras estabilizaban a la mujer, con lesiones importantes.
La mujer fue trasladada al Hospital Universitario de Bellvitge y el hombre al Hospital Universitario Vall d’Hebron, donde ha acabado perdiendo la vida.
Los Bombers de la Generalitat activaron dos helicópteros de rescate de la unidad de Medios Aéreos, uno con el equipo conjunto del GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales) de la sede de Cerdanyola del Vallès y médico del SEM (Sistema de Emergencias Médicas), y el otro de Olot, también con efectivos del GRAE. Activaron, también, una dotación del GRAE de Valls por tierra, dos dotaciones ligeras de los parques de Igualada y Martorell y un vehículo de mando y coordinación con el subjefe territorial de la Región de Emergencias Metropolitana Sud.
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