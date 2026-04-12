Muere un motorista de 67 años en una salida de vía en la C-15z en Canyelles

Un motorista de 67 años falleció la noche de ayer sábado al salirse de la vía en la C-15z, a la altura del kilómetro 5,1, en Canyelles (Barcelona).

El Servei Catalá del Trànsit (SCT) ha informado este domingo de que el accidente tuvo lugar poco antes de las 21:30 horas, cuando por causas que se investigan la motocicleta que conducía la víctima se salió de la carretera.

El fallecido y único ocupante de la moto era J.C.B., un vecino de Canyelles de 67 años.

Seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, una dotación de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar del accidente.

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Según datos provisionales del SCT, con la víctima de ayer son ya 25 las personas que han fallecido desde principios de enero en las carreteras catalanas, once de ellas motoristas.