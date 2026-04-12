Accidente mortal
Muere un motorista de 67 años en una salida de vía en la C-15z en Canyelles
La víctima, cuya motocicleta se salió de la carretera, era vecino del municipio del Garraf
Un motorista de 67 años falleció la noche de ayer sábado al salirse de la vía en la C-15z, a la altura del kilómetro 5,1, en Canyelles (Barcelona).
El Servei Catalá del Trànsit (SCT) ha informado este domingo de que el accidente tuvo lugar poco antes de las 21:30 horas, cuando por causas que se investigan la motocicleta que conducía la víctima se salió de la carretera.
El fallecido y único ocupante de la moto era J.C.B., un vecino de Canyelles de 67 años.
Seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, una dotación de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar del accidente.
Según datos provisionales del SCT, con la víctima de ayer son ya 25 las personas que han fallecido desde principios de enero en las carreteras catalanas, once de ellas motoristas.
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