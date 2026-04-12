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Positivo en drogas y alcohol

Detenidos por circular por la A-2 en sentido contrario en patinete y tirar piedras a coches en Lleida

Los hechos se han producido a la altura de Corbins (Segrià) y los dos arrestados han dado positivo en alcohol y drogas

Detenidos por circular por la A-2 en patinete y sentido contrario y tirar piedras a coches

Detenidos por circular por la A-2 en patinete y sentido contrario y tirar piedras a coches / Mossos d'Esquadra

EFE

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Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a dos personas que circulaban en patinete, ebrias, drogadas y en dirección contraria por la autovía A-2 a la altura de Corbins (Lleida), lanzando piedras a los automóviles.

Según han informado los Mossos a EFE, sobre las 07:00 horas la policía ha recibido llamadas de varios automovilistas que alertaban de la presencia en la autovía de dos personas en patinete.

Al parecer, circulaban en sentido contrario y estaban lanzando piedras a los automóviles.

Una patrulla de los Mossos los ha localizado a la altura del kilómetro 245 de la autovía, pero han intentado huir, atravesando la mediana de la vía.

Positivo en drogas y alcohol

Tras un forcejeo, los agentes han logrado detenerles, acusados de atentado contra la autoridad, un delito contra la seguridad del tráfico y otro por un riesgo grave para la circulación.

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Los detenidos han dado positivo en los controles de drogas y alcohol. En las alcoholemias los resultados han sido de 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre uno de ellos y de 0,78 el otro.

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