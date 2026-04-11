Tres hoteles que llenaban sus piscinas dejan 12 horas sin agua a cientos de vecinos de Ibiza

Tres hoteles cercanos a la zona de es Caló des Moro, en el núcleo urbano de Sant Antoni, dejaron a los habitantes de los inmuebles cercanos sin agua durante 12 horas del jueves al usar la de la red municipal para rellenar sus piscinas, según han denunciado a este diario residentes de esa área costera y ha confirmado un portavoz de la empresa suministradora de agua, Facsa.

Vecinos de un edificio de la calle Soledad, en es Caló des Moro, explican a este periódico que "no salía una gota, nada, de los grifos desde las 7 horas de la mañana". Algunos residentes incluso llamaron a la Policía Local.

Desde Facsa explican que, tras las primeras llamadas de los vecinos, “se detectó, a primera hora del jueves, un consumo elevado de agua en el sector des Caló des Moro”. Entonces procedieron a revisar el sector, al que se desplazaron.

Rellenando simultáneamente las piscinas

Allí comprobaron que “había tres hoteles que, simultáneamente, estaban poniendo en funcionamiento sus establecimientos”, es decir, rellenando sus piscinas tras tenerlos cerrados durante el largo invierno: “Se acordó con ellos -prosigue el portavoz de Facsa- que realizaran ese consumo de agua durante la noche para no afectar al resto de usuarios, con lo que a partir de ayer [jueves] por la tarde se restableció la normalidad en este sector”. Los vecinos, en efecto, empezaron a recibir el suministro habitual de agua sobre las 18 horas.

El consumo era tan elevado que, inicialmente, los técnicos de Facsa pensaron que “habría algún escape” en la red. Pero tras visitar los alrededores de es Caló des Moro comprobaron que tres establecimientos “estaban llenando a la vez sus piscinas”. Hablaron entonces con sus responsables para que, en vez de llenarlas durante el día, lo hicieran por la noche”. Ya por la tarde, “la presión quedó arreglada”.

Por su parte, la edil de Medio Ambiente de Sant Antoni, Josefa Torres, considera que se debió a un hecho puntual derivado de que numerosos establecimientos y hoteles de la zona están abriendo sus puertas de cara a la temporada turística: "Hubo un pequeño problema de presión durante unas horas. No es algo que suela pasar mucho, pero nos pasa a veces, y más ahora, pues todos los establecimientos hoteleros y comercios de la zona turística empiezan a abrir y se conectan".

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El problema de presión afectó "a tres edificios" de ese sector, según Torres, si bien asegura que "a las tres de la tarde ya tenían la presión que tocaba". La concejala pide "disculpas por las molestias causadas", pues "a nadie le gusta quedarse sin agua en casa, pero fue una cosa puntual que enseguida se reguló".