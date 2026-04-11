Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artemis 2IránMollet del VallèsFranciaBlanca SerraBarcelonaSabadellPinturas SijenaFestivo 23 abrilRenta 2025
instagramlinkedin

En mayo de 2025

Una mujer murió el año pasado en el mismo lugar del accidente de autobús de La Gomera

El siniestro se produjo a menos de dos kilómetros del lugar donde ocurrió otra tragedia vial hace once meses

Una guagua se precipita en San Sebastián de La Gomera

Una guagua se precipita en San Sebastián de La Gomera

Ver galería

Accidente de autobús, a 10 de abril de 2026, en San Sebastián de La Gomera, Canarias (España). Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas, tres de ellas graves, este viernes tras precipitarse un autobús turístico por un barranco en La Gomera. El incidente ha ocurrido sobre la 13.15 hora canaria (14.15 horas en la Península) en la GM-2, a la altura del municipio de San Sebastián de La Gomera. Hasta el lugar han trasladado ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado, otro helicóptero del GES y recursos policiales. 10 ABRIL 2026 ACCIDENTE DE TRÁFICO Europa Press Canarias 10/04/2026. Europa Press Canarias; / Europa Press Canarias / Europa Press

Pedro Fumero

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En el mismo lugar en el que este viernes se produjo el accidente, un autobús del transporte público insular de La Gomera circulaba a primera hora de la mañana del 13 de mayo del 2025 por la carretera insular GM-2. El vehículo, de la empresa GuaguasGomera, realizaba la denominada ruta 3, que enlaza las localidades de Playa Santiago (perteneciente al municipio de Alajeró) y San Sebastián de La Gomera. Como tantos otros días, salió a las 08:00 horas del primero de los citados enclaves.

Se trata de una línea que, entre otros lugares, pasa por el aeropuerto y suele trasladar a los pasajeros que llegan en aviones procedentes de Gran Canaria hasta San Sebastián. A menos de dos kilómetros de la curva de El Revolcadero (donde este viernes se produjo el siniestro), también en sentido descendente, hacia la capital de la Isla, el conductor sufrió una salida de vía. El vehículo se precipitó por un desnivel a lo largo de más de veinte metros, volcó y quedó parado en la misma carretera por la que circulaba, pero en una cota inferior. En su interior viajaban en ese momento 21 personas en total. Una mujer de 73 años falleció y otras diez sufrieron lesiones de diversa consideración.

En aquel momento, tres personas resultaron heridas de gravedad y dos de ellas, mayores de 60 años, fueron trasladadas en helicópteros medicalizados al departamento de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), en Tenerife. Dichas víctimas registraron traumatismos lumbares y cervicales, según los datos que ofreció el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno canario. La tercera persona con lesiones de gravedad permaneció ingresada en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

Resultan innegables las similitudes del siniestro vial ocurrido hace once meses con el registrado este viernes a escasa distancia del primero.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, anunció entonces la declaración de dos días de luto oficial en la Isla a raíz del accidente mortal.

La Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo habilitó una línea telefónica para la atención psicológica a los familiares de las personas afectadas.

Y la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de Salud (SCS) hizo un llamamiento urgente a la población para que colaborara con la donación de sangre y reforzar así las reservas, por si era necesario realizar transfusiones a algunos de los perjudicados.

Noticias relacionadas

Ambos siniestros se han producido en una de las carreteras principales de La Gomera, que enlaza una zona residencial y turística, como Playa Santiago, o los municipios de Alajeró o Vallehermoso con San Sebastián, cuyo puerto es la principal vía de entrada a la Isla. Además, la GM-2 se utiliza para acceder a uno de los puntos turísticos más visitados, como es el Roque de Agando.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
  2. Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto
  3. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  4. El Hospital Ramón y Cajal incluye a los primeros pacientes del mundo en un ensayo clínico con terapia CAR-T para la artritis reumatoide
  5. El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: 'Tengo 54 años y solo pienso en retirarme
  6. Retirado el camión que derramó 7.000 litros de líquido corrosivo y provocó el corte de la C-32
  7. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  8. Artemis se prepara para un amerizaje de alto riesgo a 40.000 km/h y 3.000ºC: las grietas en el escudo térmico elevan la tensión

El FBI ofrece más de 20.000 euros por pistas de Ana María Henao, desaparecida en 2024 en Madrid

El FBI ofrece más de 20.000 euros por pistas de Ana María Henao, desaparecida en 2024 en Madrid

Una mujer murió el año pasado en el mismo lugar del accidente de autobús de La Gomera

Una mujer murió el año pasado en el mismo lugar del accidente de autobús de La Gomera

En estado crítico un niño atropellado en Sevilla: se investigan las causas del siniestro

En estado crítico un niño atropellado en Sevilla: se investigan las causas del siniestro

Un muerto y 27 heridos tras precipitarse un autobús por una ladera en San Sebastián de La Gomera

Un muerto y 27 heridos tras precipitarse un autobús por una ladera en San Sebastián de La Gomera

Detenido un hombre tras apuñalar a su cuñado en una vivienda en Madrid

Detenido un hombre tras apuñalar a su cuñado en una vivienda en Madrid

Un banco deberá devolver en Tenerife más de 46.000 euros a una clienta por una estafa digital

Un banco deberá devolver en Tenerife más de 46.000 euros a una clienta por una estafa digital

Los presuntos mensajes del asesino de un menor a puñaladas en Madrid: "Si no me concedes el amor, voy a desatar la ira"

Los presuntos mensajes del asesino de un menor a puñaladas en Madrid: "Si no me concedes el amor, voy a desatar la ira"

Una autobús se precipita en San Sebastián de La Gomera