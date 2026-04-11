Muere la conductora de un turismo en un choque frontal con un camión en la N-260 en la Garrotxa

Muere la conductora de un turismo en un accidente el viernes por la tarde en el punto kilométrico 60,6 de la N-260 en Maià de Montcal (Garrotxa). El Servei Català de Trànsit ha informado que el choque se produjo a las 17.12 h, en sentido Figueres.

Por causas que todavía se están investigando, se produjo una colisión frontal entre un turismo y un camión. Como consecuencia del accidente, la conductora del turismo y única ocupante del vehículo fue trasladada en helicóptero en estado crítico al Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, donde posteriormente murió. Se trata de una mujer de 54 años, S.M.M., vecina de Castellfollit de la Roca. El conductor del camión fue atendido en estado leve por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

A raíz del siniestro, se activaron cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra, un helicóptero medicalizado, dos unidades del SEM y seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que estabilizaron el camión que quedó volcado y detuvieron una fuga de gasoil del vehículo pesado.

En cuanto a la afectación viaria, ahora la vía se encuentra cortada para retirar el camión volcado

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