Accidente de tráfico
Muere una conductora tras un choque frontal de su turismo con un camión en Maià de Montcal (Girona)
La víctima es una mujer de 54 años vecina de Castellfollit de la Roca
Una mujer de 54 años ha fallecido a consecuencias de las heridas sufridas tras un choque frontal de su vehículo contra un camión en el municipio gerundense de Maià de Montcal.
El Servei Català de Trànsit ha informado este sábado de que, pasadas las cinco de la tarde de ayer, se produjo, por causas que ahora se investigan, un choque frontal entre un turismo y un camión en el kilómetro 60,6 de la carretera N-260 a su paso por la citada localidad de Maià de Montcal, en sentido Figueres (Girona).
A consecuencia del impacto, la conductora y única ocupante del vehículo fue trasladada en helicóptero en estado crítico al hospital Josep Trueta de Girona, donde falleció posteriormente.
La víctima es S.M.M., de 54 años y vecina de Castellfollit de la Roca (Girona), según Trànsit.
El conductor del camión, por su parte, quedó herido leve y fue atendido por los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
En este siniestro trabajaron cuatro patrullas de los Mossos, un helicóptero medicalizado, dos unidades del SEM y seis dotaciones de los bomberos, cuyos efectivos estabilizaron el camión, que quedó volcado sobre la calzada, y frenaron la fuga de gasóleo.
A raíz del accidente, la carretera permanece cerrada, a la espera de la retirada del camión.
Con la víctima de este accidente, son 24 las personas que han fallecido en las carreteras catalanas en lo que llevamos de año.
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