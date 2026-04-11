Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránFC Barcelona - RCD EspanyolMollet del VallèsNegociaciones Irán Estados UnidosBlanca SerraBarcelonaEscaladores MontserratArtemis 2Festivo 23 abrilRenta 2025
instagramlinkedin

Accidente

Un hombre de 60 años fallece tras precipitarse por las escaleras de un mirador en Guadalajara

El suceso ocurrió sobre las 15:00 horas del sábado, cuando el hombre cayó por las escaleras del mirador del santuario de la Virgen de la Hoz

UVI móvil.

UVI móvil. / Archivo

Toledo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre de 60 años ha fallecido este sábado tras precipitarse por las escaleras de un mirador en Corduente (Guadalajara).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso se ha producido sobre las 15:00 horas, cuando un hombre se ha caído por las escaleras que dan al mirador del santuario de la Virgen de la Hoz, en la localidad alcarreña.

Bomberos de Molina de Aragón han rescatado el cuerpo, en un operativo en el que también han participado bomberos forestales.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado, asimismo, efectivos de la Guardia Civil y una UVI, que ha certificado el fallecimiento.

TEMAS

  1. Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
  2. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  3. El Hospital Ramón y Cajal incluye a los primeros pacientes del mundo en un ensayo clínico con terapia CAR-T para la artritis reumatoide
  4. El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: 'Tengo 54 años y solo pienso en retirarme
  5. Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto
  6. Orion rumbo a la Luna, en directo: última hora de la misión espacial Artemis 2 de la NASA y los astronautas
  7. Artemis se prepara para un amerizaje de alto riesgo a 40.000 km/h y 3.000ºC: el miedo a las grietas en el escudo térmico eleva la tensión
  8. Mónica García dice que los médicos 'ya no tienen más excusas' para desconvocar la huelga y afea su actitud de 'bloqueo

Un hombre de 60 años fallece tras precipitarse por las escaleras de un mirador en Guadalajara

Un hombre de 60 años fallece tras precipitarse por las escaleras de un mirador en Guadalajara

Dos escaladores heridos críticos en Montserrat al caerles piedras encima

Dos escaladores heridos críticos en Montserrat al caerles piedras encima

'Globos de la risa' a 5 euros: el consumo de óxido nitroso entre los jóvenes se extiende en Barcelona

'Globos de la risa' a 5 euros: el consumo de óxido nitroso entre los jóvenes se extiende en Barcelona

Herido un ciclista tras chocarse con un quad en un camino forestal de Lluçà

Herido un ciclista tras chocarse con un quad en un camino forestal de Lluçà

Julio, el presunto asesino de David, ya había protagonizado episodios alarmantes: "No sé cómo no estaba en un centro"

Julio, el presunto asesino de David, ya había protagonizado episodios alarmantes: "No sé cómo no estaba en un centro"

Muere la conductora de un turismo en un choque frontal con un camión en la N-260 en la Garrotxa

Muere la conductora de un turismo en un choque frontal con un camión en la N-260 en la Garrotxa

Muere una conductora tras un choque frontal de su turismo con un camión en Maià de Montcal (Girona)

Muere una conductora tras un choque frontal de su turismo con un camión en Maià de Montcal (Girona)

Un vehículo pierde el control y cae una planta en el aparcamiento de Olavide (Madrid)

Un vehículo pierde el control y cae una planta en el aparcamiento de Olavide (Madrid)