Herido un ciclista tras chocarse con un quad en un camino forestal de Lluçà

La jornada del sábado ha dejado a dos ciclistas heridos en Catalunya en dos accidentes distintos. El primer siniestro se ha producido en un camino forestal entre Santa Eulàlia de Puig-Oriol y Lluçà al chocarse con un quad.

Los Bombers han recibido el aviso sobre las 11 horas y han podido rescatar al ciclista, al que han trasladado a una zona de campo donde les esperaba un helicóptero del SEM. En total, han acudido dos dotaciones de apoyo, dos helicópteros y dos ambulancias por este accidente.

Dos horas después, los Bombers han rescatado a otro ciclista que se ha chocado con la barrera de seguridad de la carretera T-3225 y ha caído ocho metros abajo en Cornudella de Montsant. "Se encuentra en un lugar de difícil acceso y debemos desbrozar la zona de vegetación para abrir paso y facilitar el acceso y la extracción de la herida, con la camilla", han explicado.

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En este caso, dos dotaciones y tres Bombers fuera de servicio han acudido al lugar para socorrer al ciclista.