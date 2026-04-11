Accidente
Herido un ciclista tras chocarse con un quad en un camino forestal de Lluçà
En otro siniestro, otro deportista ha sido trasladado al SEM tras caer de ocho metros de altura en la carretera T-3225
La jornada del sábado ha dejado a dos ciclistas heridos en Catalunya en dos accidentes distintos. El primer siniestro se ha producido en un camino forestal entre Santa Eulàlia de Puig-Oriol y Lluçà al chocarse con un quad.
Los Bombers han recibido el aviso sobre las 11 horas y han podido rescatar al ciclista, al que han trasladado a una zona de campo donde les esperaba un helicóptero del SEM. En total, han acudido dos dotaciones de apoyo, dos helicópteros y dos ambulancias por este accidente.
Dos horas después, los Bombers han rescatado a otro ciclista que se ha chocado con la barrera de seguridad de la carretera T-3225 y ha caído ocho metros abajo en Cornudella de Montsant. "Se encuentra en un lugar de difícil acceso y debemos desbrozar la zona de vegetación para abrir paso y facilitar el acceso y la extracción de la herida, con la camilla", han explicado.
En este caso, dos dotaciones y tres Bombers fuera de servicio han acudido al lugar para socorrer al ciclista.
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