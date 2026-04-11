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Dos escaladores heridos críticos en Montserrat al caerles piedras encima

Ambos presentan afectaciones importantes y han sido trasladados en helicóptero al hospital de Bellvitge y al Parc Taulí

Dos escaladores heridos críticos en Montserrat al caerles piedras encima

Dos escaladores heridos críticos en Montserrat al caerles piedras encima / Regió7

Clara Torradas Cura

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Dos escaladores han resultado heridos de gravedad este sábado al mediodía en la zona del Colompí de Montserrat, en Can Jorba, en el término del Bruc, después de que les cayeran piedras encima mientras se encontraban en una vía de escalada. El aviso a los bomberos se ha dado a las 16:30 de la tarde.

Según han explicado los Bombers de la Generalitat a Regió7, del grupo editorial de El Periódico, ambos presentaban afectaciones importantes como consecuencia del impacto. Uno de los heridos ha sido evacuado en estado crítico por un helicóptero del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El segundo escalador ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en el lugar del accidente. Los equipos de emergencia han conseguido reanimarlo y estabilizarlo antes de ser evacuado también en helicóptero. Uno de los heridos ha sido trasladado al Hospital Bellvitge de Barcelona y el otro al Parc Taulí de Sabadell.

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En el dispositivo han participado unidades terrestres y dos helicópteros del SEM, y dos dotaciones terrestres de los bomberos, que han trabajado en la atención y evacuación de los heridos.

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