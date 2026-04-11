Accidentes
Dos escaladores heridos críticos en Montserrat al caerles piedras encima
Ambos presentan afectaciones importantes y han sido trasladados en helicóptero al hospital de Bellvitge y al Parc Taulí
Clara Torradas Cura
Dos escaladores han resultado heridos de gravedad este sábado al mediodía en la zona del Colompí de Montserrat, en Can Jorba, en el término del Bruc, después de que les cayeran piedras encima mientras se encontraban en una vía de escalada. El aviso a los bomberos se ha dado a las 16:30 de la tarde.
Según han explicado los Bombers de la Generalitat a Regió7, del grupo editorial de El Periódico, ambos presentaban afectaciones importantes como consecuencia del impacto. Uno de los heridos ha sido evacuado en estado crítico por un helicóptero del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El segundo escalador ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en el lugar del accidente. Los equipos de emergencia han conseguido reanimarlo y estabilizarlo antes de ser evacuado también en helicóptero. Uno de los heridos ha sido trasladado al Hospital Bellvitge de Barcelona y el otro al Parc Taulí de Sabadell.
En el dispositivo han participado unidades terrestres y dos helicópteros del SEM, y dos dotaciones terrestres de los bomberos, que han trabajado en la atención y evacuación de los heridos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- El Hospital Ramón y Cajal incluye a los primeros pacientes del mundo en un ensayo clínico con terapia CAR-T para la artritis reumatoide
- El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: 'Tengo 54 años y solo pienso en retirarme
- Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto
- Orion rumbo a la Luna, en directo: última hora de la misión espacial Artemis 2 de la NASA y los astronautas
- Artemis se prepara para un amerizaje de alto riesgo a 40.000 km/h y 3.000ºC: el miedo a las grietas en el escudo térmico eleva la tensión
- Mónica García dice que los médicos 'ya no tienen más excusas' para desconvocar la huelga y afea su actitud de 'bloqueo