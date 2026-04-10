La Guardia Urbana investiga el robo de cobre en vías de tren de Barcelona
Los agentes localizaron en Sant Andreu a dos sospechosos con una gran cantidad de cobre en una furgoneta
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Este jueves agentes de la Guardia Urbana de Barcelona localizaron en el distrito de Sant Andreu una furgoneta mal estacionada con dos ocupantes en su interior. Después de identificar a los sospechosos por la infracción de tráfico los agentes inspeccionaron el vehículo y encontraron una gran cantidad de cable de cobre cortado en segmentos de 3 a 4 metros. Los dos identificados no supieron justificar la procedencia.
A partir de este hallazgo los agentes han iniciado una investigación para determinar si este cable de cobre encontrado corresponde a algún robo reciente que se ha producido en el entorno de las vías ferroviarias que cruzan parte de la ciudad.
La furgoneta fue trasladada al depósito municipal con su contenido y las dos personas identificadas quedaron investigadas por un presunto delito de robo.
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