La Guardia Urbana investiga el robo de cobre en vías de tren de Barcelona

Este jueves agentes de la Guardia Urbana de Barcelona localizaron en el distrito de Sant Andreu una furgoneta mal estacionada con dos ocupantes en su interior. Después de identificar a los sospechosos por la infracción de tráfico los agentes inspeccionaron el vehículo y encontraron una gran cantidad de cable de cobre cortado en segmentos de 3 a 4 metros. Los dos identificados no supieron justificar la procedencia.

A partir de este hallazgo los agentes han iniciado una investigación para determinar si este cable de cobre encontrado corresponde a algún robo reciente que se ha producido en el entorno de las vías ferroviarias que cruzan parte de la ciudad.

Noticias relacionadas

La furgoneta fue trasladada al depósito municipal con su contenido y las dos personas identificadas quedaron investigadas por un presunto delito de robo.