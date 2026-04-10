Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AndalucíaArtemis 2Isabel AllendeIránJubilaciónArtritis reumatoideRosalíaJoan DausàHuelga médicosL'HospitaletFestivo 23 abrilRenta 2025
instagramlinkedin

En Segrià

Detenido por cultivar nectarinas ‘ilegales’ en Catalunya: un agricultor se enfrenta a multas de hasta 288.000 euros

Este tipo de delitos está penado con hasta 3 años de cárcel

Un supermercado pide 380 kilos de plátanos y recibe 38.000 por error: ahora los reparte entre vecinos

Recogida de nectarinas

Recogida de nectarinas

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil detuvo a un hombre en Lleida en junio de 2025 por un supuesto delito contra la propiedad industrial por la producción, comercialización, venta, posesión, reproducción y multiplicación de una variedad vegetal protegida de nectarina. Plantó más de 5.000 árboles de este tipo en el Segrià y ahora se enfrenta a una multa de casi 300.000 euros.

La investigación empezó en febrero y condujo a una plantación de una empresa agrícola de la comarca del Segrià, donde tomaron muestras que revelaron coincidencias con las variedades protegidas con idéntico perfil de ADN de nectarina 'nectadiva', informó la Benemérita.

Se perpetró en tres parcelas con un total de unos 5.000 árboles, tratados sin haber pagado a los titulares el canon correspondiente. El proceso consistía en reproducir y acondicionar, a través de injertos o inoculaciones, variedades vegetales protegidas sin el consentimiento de los propietarios de esos títulos de protección.

Penado con cárcel y abultadas multas

Pese a que el detenido está en libertad, este delito está penado hasta con tres años de cárcel. El artículo 274.4 del Código Penal recoge que aquellos que con fines comerciales y sin autorización del titular, produzca, reproduzca, multiplique o comercialice una variedad vegetal protegida. El caso de este agricultor de Lleida, que habría plantado y explotado miles de árboles de 'nectadiva' constituye precisamente la conducta prohibida por este precepto. Por ello, podría enfrentarse a penas de uno a tres años de prisión, además de la multa de 288.000 euros.

Noticias relacionadas

La 'nectadiva' es una variedad vegetal protegida de nectarina, que se caracteriza por tener cualidades concretas buscadas comercialmente, como mejor sabor, mayor productividad, resistencia a enfermedades o mejor conservación tras la cosecha. Al estar protegida, su uso no es libre: los agricultores que quieran plantarla deben hacerlo a través de viveros autorizados y pagar un canon o licencia al titular de la variedad. La reproducción por cuenta propia sin permiso vulnera esos derechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  4. Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
  5. El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
  6. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  7. Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
  8. Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón

Detenido por cultivar nectarinas ‘ilegales’ en Catalunya: un agricultor se enfrenta a multas de hasta 288.000 euros

Detenido por cultivar nectarinas ‘ilegales’ en Catalunya: un agricultor se enfrenta a multas de hasta 288.000 euros

Hallan muerto de una puñalada a un hombre en plena calle en Valencia

Hallan muerto de una puñalada a un hombre en plena calle en Valencia

Conmoción en Madrid por el asesinato del joven David: "El chico tenía problemas, siempre estaba en la plaza persiguiendo a los niños"

Conmoción en Madrid por el asesinato del joven David: "El chico tenía problemas, siempre estaba en la plaza persiguiendo a los niños"

Detenido un joven tras matar a puñaladas a un niño de 11 años en un centro cultural de Madrid

Detenido un joven tras matar a puñaladas a un niño de 11 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada

Detenido un joven tras matar a puñaladas a un niño de 11 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada

Inspección en los centros de recogida de residuos de L'Hospitalet: los Mossos levantan 24 actas por infracciones

Inspección en los centros de recogida de residuos de L'Hospitalet: los Mossos levantan 24 actas por infracciones

Los Mossos rescatan en Lloret de Mar a Calyopé, una niña de 6 años secuestrada en Francia por su madre

Los Mossos rescatan en Lloret de Mar a Calyopé, una niña de 6 años secuestrada en Francia por su madre

Batalla campal en València: "Los vecinos tenemos miedo"