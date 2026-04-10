Detenido por cultivar nectarinas ‘ilegales’ en Catalunya: un agricultor se enfrenta a multas de hasta 288.000 euros

La Guardia Civil detuvo a un hombre en Lleida en junio de 2025 por un supuesto delito contra la propiedad industrial por la producción, comercialización, venta, posesión, reproducción y multiplicación de una variedad vegetal protegida de nectarina. Plantó más de 5.000 árboles de este tipo en el Segrià y ahora se enfrenta a una multa de casi 300.000 euros.

La investigación empezó en febrero y condujo a una plantación de una empresa agrícola de la comarca del Segrià, donde tomaron muestras que revelaron coincidencias con las variedades protegidas con idéntico perfil de ADN de nectarina 'nectadiva', informó la Benemérita.

Se perpetró en tres parcelas con un total de unos 5.000 árboles, tratados sin haber pagado a los titulares el canon correspondiente. El proceso consistía en reproducir y acondicionar, a través de injertos o inoculaciones, variedades vegetales protegidas sin el consentimiento de los propietarios de esos títulos de protección.

Penado con cárcel y abultadas multas

Pese a que el detenido está en libertad, este delito está penado hasta con tres años de cárcel. El artículo 274.4 del Código Penal recoge que aquellos que con fines comerciales y sin autorización del titular, produzca, reproduzca, multiplique o comercialice una variedad vegetal protegida. El caso de este agricultor de Lleida, que habría plantado y explotado miles de árboles de 'nectadiva' constituye precisamente la conducta prohibida por este precepto. Por ello, podría enfrentarse a penas de uno a tres años de prisión, además de la multa de 288.000 euros.

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La 'nectadiva' es una variedad vegetal protegida de nectarina, que se caracteriza por tener cualidades concretas buscadas comercialmente, como mejor sabor, mayor productividad, resistencia a enfermedades o mejor conservación tras la cosecha. Al estar protegida, su uso no es libre: los agricultores que quieran plantarla deben hacerlo a través de viveros autorizados y pagar un canon o licencia al titular de la variedad. La reproducción por cuenta propia sin permiso vulnera esos derechos.