Condenado a 12 años de prisión el hombre que retuvo y violó a una chica en la zona de Els Trullols de Manresa

La Audiencia de Barcelona ha condenado al hombre acusado de violar a una chica y retenerla durante 4 horas en la zona de Els Trullols de Manresa a 12 años de prisión, 22 años sin poder acercarse a la víctima y 43.300 € de indemnización por lesiones, secuelas y daño moral causado. Además, en la sentencia, el Tribunal acepta que, una vez cumplidos 9 años de prisión, la pena sea sustituida por la expulsión del Estado durante 10 años. Esto no modifica los 22 años de alejamiento de la víctima, que ya empezaron a contar desde el momento de la detención del acusado, en enero de 2025.

El abogado David Casellas, que ha ejercido la acusación particular, se muestra "satisfecho porque se ha hecho justicia ante unos hechos probados muy graves. Tanto la fiscalía como nosotros esperábamos una sentencia así, bien fundamentada, que valora bien los hechos y que impone unas penas ajustadas".

La sentencia considera probado que la madrugada del 12 de enero del año pasado, el acusado se acercó a dos personas que salían del local y, haciéndose pasar por policía, consiguió que la víctima le acompañara. Argumentando que tenía que ayudarle en una investigación, le cogió el DNI y se la llevó a una zona de huertos sin iluminar en dirección al camino de Els Tovots. Una vez lejos de la discoteca, y a oscuras, el procesado se abalanzó sobre la chica, y empezó a agredirla y desnudarla. Él también se desnudó de cintura para abajo y la agredió sexual y físicamente, con golpes y bofetadas.

Al cabo de un rato, el hombre la agarró fuertemente y la empujó por el camino de Els Tovots hasta encontrar una barraca. Por el camino, la chica perdió los dos zapatos y el bolso, y él le había quitado el móvil, además del DNI. Una vez en una barraca, el acusado volvió a golpear a la chica, a manosearla y la penetró oralmente, sin llegar a eyacular. La retuvo allí dentro durante 4 horas, mostrándose agresivo unas veces y tranquilo en otras. Le decía a la chica que no escaparía porque iba descalza, y se quedó dormido, y cerca de las 9.45 horas de la mañana la víctima oyó pasos en el exterior, salió medio desnuda y descalza y pidió ayuda. Todo ello duró casi 6 horas. En su declaración en el juicio, la joven dijo que aquel día temió por su vida. Aquel día, el acusado respondió a todas las preguntas con intervenciones fuera de contexto, mostrando una actitud desafiante y maleducada, y, después de numerosas advertencias, el juez acabó expulsándolo de la sala por su comportamiento.

El Tribunal considera que los hechos comportan unos delitos de violación y de detención ilegal, pero a diferencia de las acusaciones, que pedían 12 años por uno y 5 por el otro, en la sentencia se argumenta una pena única de 12 años por ambos hechos. En cuanto a la expulsión del Estado transcurridas 3 cuartas partes de la pena, 9 años en este caso, esta es una figura habitual en el Código Penal, según el abogado David Casellas. En este sentido, Casellas recuerda que el ahora condenado "tiene pendientes otros juicios por causas similares, por lo que la medida podría perfectamente verse afectada por futuras sentencias".

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La de este caso de Manresa todavía es recurrible por parte de la defensa, que pedía la libre absolución por indefensión material del acusado, algo que el Tribunal desestimó.