Batalla campal en València: "Los vecinos tenemos miedo"
Una decena de jóvenes se enzarzan en una pelea y algunos se lanzan cascotes de un contenedor de obra a plena luz del día. La asociación vecinal habla de un aumento de los robos y la violencia y reclama medidas urgentes
Claudio Moreno
El barrio de la Saïdia fue testigo ayer de una batalla campal entre una decena de personas. Ocurrió en la calle Bilbao alrededor de las 19.30 horas, y en las imágenes difundidas por la asociación vecinal del barrio puede verse a un gran grupo de jóvenes lanzando puños, codazos y agarrándose a plena luz del día.
Algunos de ellos además lanzaron cascotes de un contenedor de obra mientras los vecinos terminaban las últimas compras y regresaban a casa con los niños de las actividades extraescolares y del parque. En el vídeo se ve algunas personas gritar y mediar para intentar acabar con la pelea, mientras otros vecinos pasan de largo.
La Asociación de Vecinos de San Antonio-Zaidía explica que, desde hace tiempo, viene denunciando un aumento de robos y violencia en el barrio. Según los informes, los incidentes incluyen robos en comercios, viviendas, garajes y robos en la calle, sobre todo a los vecinos más vulnerables, vecinos mayores, personas con movilidad reducida.
"La situación ha generado un clima de miedo y desconfianza entre los vecinos, que exigen medidas urgentes para mejorar la seguridad del barrio", añaden las mismas fuentes, instando al ayuntamiento a tomar medidas para erradicar situaciones como la presenciada ayer a plena tarde.
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