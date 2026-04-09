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Villanueva de la Cañada

Un menor herido crítico tras un apuñalamiento múltiple en Madrid

Los servicios de emergencia atendieron al menor agredido en el Centro Cultural La Despernada y lo trasladaron en helicóptero al Hospital 12 de Octubre, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Foto de archivo del SUMMA 112.

Foto de archivo del SUMMA 112. / EMERGENCIA 112 COMUNIDAD DE MADRID

EFE

Madrid
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Un grave suceso ha conmocionado a la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada este jueves. Un menor de edad se debate entre la vida y la muerte tras ser atacado con un arma blanca en el interior del Centro Cultural La Despernada, en un incidente que ha movilizado a los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad.

Detalles del suceso en el Centro Cultural La Despernada

El aviso a los servicios de emergencias se produjo alrededor de las 19:45 horas. Según ha informado el 112 Comunidad de Madrid, la agresión tuvo lugar en las instalaciones culturales ubicadas entre la calle Santiago Apóstol y la avenida de Gaudí. Cuando los efectivos del SUMMA112 llegaron al punto indicado, se encontraron con una situación de extrema gravedad, ya que el joven presentaba múltiples heridas de arma blanca distribuidas por el tórax, el cuello y la espalda.

Debido a la profundidad de las lesiones, el menor entró en parada cardiorrespiratoria poco después de la llegada de los sanitarios. El equipo médico inició de inmediato maniobras de reanimación avanzada y logró revertir la parada, estabilizando al paciente para su transporte. Ante la necesidad de una atención especializada inmediata, se solicitó la intervención de un helicóptero sanitario, que trasladó al herido con pronóstico crítico hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

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