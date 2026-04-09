La Fiscalía de Menores pide libertad vigilada para el presunto agresor de un menor en Sant Joan de Vilatorrada

La Fiscalía de Menores de Barcelona ha pedido al Juzgado de Menores la medida cautelar de libertad vigilada para el detenido por la agresión a otro menor en Sant Joan de Vilatorrada. El detenido, que tiene poco más de 14 años, pasó el miércoles por la tarde por la oficina de guardia de la Fiscalía de Menores, en Barcelona.

Esta le tomó declaración y decidió solicitar esta medida cautelar, la de la libertad vigilada, que significa que hay un trabajo sobre el menor que desarrollan educadores, sin que el acusado esté encerrado. En cualquier caso, como que es una medida que afecta a los derechos fundamentales, la decisión no la tiene que tomar la fiscalía de menores, sino que tiene que ser un juez, en este caso del Juzgado de Guardia de Menores, quienes valore la proporcionalidad de la petición y lo apruebe o la desestime.

El joven fue detenido por los Mossos d'Esquadra acusado de un delito de robo con fuerza. El pasado viernes 3 de abril, cerca de las 20 horas, en Sant Joan de Vilatorrada, el chico presuntamente agredió a patadas a otro menor, de su misma edad, y una vez en el suelo, le quitó el dinero. El video de estos hechos, grabado por otros menores del grupo, se hizo viral por redes sociales el Lunes de Pascua y causó una auténtica conmoción en el pueblo y entre aquellos que, poco a poco, iban identificando a los protagonistas de la grabación.

Tras la presión popular y mediática, el menor agredido presentó denuncia el martes por la tarde, y los Mossos tuvieron más datos para una investigación que ya habían empezado de oficio. El miércoles, los ayuntamientos de Sant Joan de Vilatorrada y Sant Fruitós difundieron un comunicado conjunto rechazando la violencia. Ese mismo día, unas horas después, los Mossos detuvieron al presunto autor de los hechos. Una vez en la comisaría de Manresa, y avisada la familia y la Fiscalía de Menores, esta decidió que la instrucción se haría directamente desde Barcelona.