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Detenidos por intentar robarle las cadenas de oro a una mujer haciéndole el 'mataleón' en el parque de Nou Barris

Un agente de Policía Nacional fuera de servicio retuvo a uno de los sospechosos hasta la llegada de la Guardia Urbana

La Guardia Urbana 'caza' a un motorista a 123 km/h en la ronda del General Mitre

Agentes de la Guardia Urbana patrullando por Barcelona

Agentes de la Guardia Urbana patrullando por Barcelona / GUBBarcelona

Germán González

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Barcelona
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La Guardia Urbana de Barcelona detuvo este martes sobre las 15:30 horas a dos ladrones que habían asaltado a una mujer en el parque central de Nou Barris para robarle las dos cadenas de oro que llevaba. Los sospechosos habían agarrado el cuello por detrás de la víctima mientras paseaba por el parque y presionaron para intentar que perdiera la conciencia, lo que se conoce como el método de 'mataleón', para robarle.

Sin embargo, los sospechosos se vieron sorprendidos por un agente de la Policía Nacional que estaba fuera de servicio quien actuó para ayudar a la víctima. El policía retuvo, junto a un vecino, a uno de los sospechosos mientras que el otro escapó. Una patrulla de la Guardia Urbana llegó al parque y pudo hacerse cargo del sospechoso retenido. Al otro lo localizaron más tarde por las proximidades. Los dos fueron detenidos por robo con violencia y lesiones. La mujer fue atendida por una ambulancia y trasladada a un centro médico ante las heridas que presentaba.

A los agentes, muy alterada, explicó que iba paseando por la calle cuando se la abordaron por la espalda para quitarle las dos cadenas que llevaba en el cuello y que al defenderse se cayó al suelo. La mujer explicó que desconocía el valor económico de las joyas pero tenía un gran valor sentimental.

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El policía fuera de servicio explicó que escuchó gritos de alerta de la mujer y vio al sospechoso como la asaltaba mientras que otro hombre vigilaba. Al identificarse como agente los ladrones escaparon, aunque pudo atrapar a uno.

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