Confirmada la condena a 14 años de prisión para un hombre que violó a una mujer en Manresa tras sacarla de casa amenazando a los niños

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que presentó el hombre que fue condenado a 14 años de prisión por agresión sexual, violación de domicilio y detención ilegal el año pasado, tal y como ya informó Regió7.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2022 en Manresa, en la calle Sant Llàtzer de Manresa, cuando el hombre, que entonces tenía 24 años, fue a casa de la víctima, a quien conocía previamente. El agresor accedió a la vivienda de la víctima por el balcón y, una vez dentro, amenazó con un cuchillo a uno de los niños que había en la vivienda, que eran los tres hijos menores de la víctima y el hijo de una amiga. Por ello, la víctima acompañó al violador al exterior del inmueble. Fue cuando ya se encontraban en un descampado cercano al domicilio donde se consumó la agresión sexual.

Una vez condenado por la Audiencia de Barcelona, el autor de los hechos presentó recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que lo desestimó, y posteriormente elevó el recurso al Supremo, al considerar que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y que la decisión del tribunal había sido arbitraria, es decir, tomada de manera injustificada o poco razonada.

Ahora, el Tribunal Supremo dice que el recurso no aporta argumentos nuevos ni convincentes y que las decisiones anteriores, tanto de la Audiencia Provincial como del TSJC, ya estaban bien justificadas; por tanto, no hay motivo para cambiarlas. En el mismo sentido se expresaban la fiscalía y la acusación particular, pidiendo la desestimación del recurso, algo que finalmente ha sucedido.

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Por este motivo, la sentencia de 14 años es firme y debe seguir cumpliéndose por parte del autor de los hechos, además de imponerle una pena de 8 años de libertad vigilada y una indemnización a la víctima de 50.000 euros.