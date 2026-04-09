Unas 300 personas se concentran en Sant Joan de Vilatorrada para rechazar la paliza a un menor

Unas 300 personas se han concentrado este jueves por la tarde en la plaza de la Pau de Sant Joan de Vilatorrada para condenar la agresión a un menor de la población el viernes de la semana pasada. Ha sido una concentración sin pancartas ni lectura de manifiestos, y prácticamente ni siquiera se ha gritado ningún tipo de eslogan.

La iniciativa surgió a través de grupos de mensajería del pueblo, y por eso entre los asistentes había muchas familias y adolescentes que han querido expresar así la preocupación por los hechos y su apoyo a la víctima. En nombre de los organizadores ha tomado la palabra ante los medios de comunicación Cristina Solano, la madre del menor que hace unas semanas sufrió un robo en el pueblo por parte de un grupo de chicos de fuera de Sant Joan. Según sus palabras, "entre los agresores de mi hijo ya había un par que también formaba parte del grupo que salió en el video del otro día, sobre todo el principal. Nos pensábamos que aquello había sido un hecho aislado, pero ahora hemos visto que no".

En este sentido, ha instado la gente a denunciar hechos como los que ahora se han vivido "teniendo en cuenta que los Mossos y la fiscalía se llevan muy bien, y pagarán por lo que han hecho. Lo que pasa es que son menores y se tiene que ir con mucho cuidado". Solano también ha querido desvincular la concentración de cualquier fuerza y mensaje político, en referencia a la presencia en la plaza de representantes de Vox y de Aliança Catalana. "Los organizadores no queremos que ningún partido saque rédito político del sufrimiento de nuestros hijos".

Según ella, estas cosas pasan en Sant Joan "porque un grupito de estos chicos es de Sant Joan", y por eso, aunque "antes era un pueblo tranquilo, ahora necesitamos más seguridad, y por eso necesitamos también más agentes de la Policía Local".

El alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, que en ningún caso ha querido ser protagonista de la concentración, ha cogido la palabra ante los medios para decir que se trabaja para reforzar la seguridad, y que "pondremos todas las medidas que tengamos al alcance para que no continúe pasando, incluyendo intentar tener más agentes del cuerpo local de policía". Además, ha lamentado los hechos y ha pedido "no dramatizar" con lo que ha pasado. "No somos un pueblo violento, siempre se ha podido convivir", ha afirmado y ha agradecido que la gente se haya querido concentrar para condenar "cualquier clase de violencia".