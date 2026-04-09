Confiesa el acusado de matar a su exmujer con un hacha en El Pont de Suert: "Cogí lo primero que tenía en casa y la golpeé en la cabeza"

La Audiencia de Lleida ha juzgado este jueves el hombre acusado de intentar matar a su exmujer a hachazos en El Pont de Suert (Alta Ribagorça, Lleida) ante su hija de seis años. Durante la vista, el procesado ha explicado que el 17 de junio de 2023 agredió a la mujer porque sufría depresión y "estaba mal". "Discutimos un poco, cogí lo primero que tenía en casa y la golpeé en la cabeza. Tenía una hacha en la terraza porque era la temporada de fallas", ha declarado. Por su parte, la víctima ha explicado que fue al domicilio del hombre y que se lo encontró detrás de una puerta esperándola con el hacha y que la agredió por sorpresa y sin decir nada. La mujer ha añadido que su hija escondió el arma y la ayudó a salir por la puerta del párking.

El hombre había salido de permiso de fin de semana de un hospital de Lleida donde estaba ingresado por problemas psiquiátricos y pidió a la expareja que fuera a su casa, en la capital del Alta Ribagorça, para ayudarlo con la medicación. La mujer ha declarado que accedió al inmueble junto con su hija por el aparcamiento, subieron al primer piso y allí se lo encontró detrás de una puerta esperándola con el hacha. "El primer impacto fue en la cabeza y, el segundo, en la mano. Yo era una fuente de sangre y mi hija lo estaba presenciando todo, con seis años", ha detallado la mujer.

A continuación, la víctima intentó huir por la puerta principal, pero "estaba cerrada con llave", por lo que se dirigió hacia el párking mientras el agresor iba detrás suyo. Por su parte, la menor subió al piso superior "para esconder el hacha" y que no pudiera seguir agrediendo a la madre. La mujer ha explicado que él la arrastró y la golpeó contra la pared del párking. Finalmente, ha indicado que le pudo decir a la niña que pulsara el botón que abría la puerta del aparcamiento y pudieron salir a pedir ayuda.

Respondiendo a las preguntas del fiscal, la víctima ha admitido que el hombre la cogió "de imprevisto" y que no se esperaba la agresión, pero que le había extrañado que él le dijera que no hacía falta que fuera a visitarlo con la hija y que "ya la vería otro día", porque no se lo había dicho nunca. La mujer ha detallado que se habían separado y que ella le había comentado que estaba conociendo otra persona. En este sentido, ha opinado que él "no aceptó" la ruptura sentimental.

El hombre dice que no tenía intención de matar

Por su parte, el hombre ha reconocido la agresión y ha justificado que sufría una depresión. "No tenía intención de matarla, era la primera vez que hacía una cosa así", ha declarado. El hombre ha admitido que hirió la mujer con el hacha, pero ha dicho que primero discutieron y después la golpeó en la cabeza con "lo primero que tenía en casa". El procesado ha asegurado que, una vez dejó el arma, retuvo a la mujer en la planta inferior y que, cuando sintió los gritos de la hija, la soltó y "pudieron salir por el párking".

Después de la agresión, el hombre llamó a su hermana y le dijo que "en un momento de arrebato le había clavado un golpe de hacha" a la expareja. Durante la vista, la hermana y una amiga de esta han corroborado la llamada y que fueron a su casa rápidamente. "Estaba ensangrentado y me dijo que lo tenía que hacer porque estaba cansado, que no estaba bien y que no podía más", ha declarado la amiga. Por su parte, una técnica del SEM ha explicado que el acusado manifestó que "ahora sí que lo he cagado, iré a la prisión".

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el hombre y la investigación concluyó que había actuado de forma premeditada. En primer lugar, por el mensaje en que le dijo a la mujer que no hacía falta que fuera la niña y, en segundo lugar, porque "entre uno y dos días antes hizo búsquedas en Internet relacionadas con practicar sexo en la prisión". "Esto nos hizo creer que dos días antes ya estaba haciendo cálculos y actuando con premeditación sobre lo que le podría ocurrir a posteriori", ha declarado el instructor del atestado policial.

Acusaciones y defensa solicitan 11 años y tres meses de prisión

Inicialmente, la Fiscalía pedía 14 años de prisión para el hombre por un asesinato en grado de tentativa con alevosía repentina más la circunstancia mixta de parentesco y agravante de género. Finalmente, el fiscal ha rebajado la petición hasta los 11 años, tres meses y un día de prisión. La defensa y la acusación particular se han adherido a la petición del ministerio público a raíz de un acuerdo de conformidad. Según Fiscalía, los hechos "han quedado acreditados" y que la mujer "no pudo defenderse".

Las partes también han solicitado a la Audiencia que el hombre no pueda aproximarse a menos de 500 metros de la mujer y de su hija y que no pueda comunicarse con ellas durante 13 años, así como la imposición de 10 años de libertad vigilada y la privación de la patria potestad durante este periodo. Previamente a estos hechos, no constaban antecedentes judiciales de violencia entre la pareja, según informó el TSJC.

En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones han reclamado que el hombre indemnice la víctima con 135.274,75 euros por las lesiones que sufrió y, además, que abone 30.000 euros tanto a su exmujer como a su hija por daños morales. La mujer ha explicado que las heridas suponen una "limitación" en todos los aspectos de su vida cotidiana y que la hija no quiere saber nada de su padre y continúa bajo tratamiento psicológico.

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El procesado dice que está arrepentido y pide perdón

En el último turno de palabra, el hombre se ha mostrado arrepentido. "No hay un solo día que pase que no me arrepienta de lo que le he hecho a la madre de mi hija, porque esto no se lo merecía, ni ella ni nadie", ha afirmado. Además, el hombre ha pedido perdón a toda su familia, a su hija y a su exmujer, y a su hermana y a la amiga por "haberlas puesto en esta situación tan desagradable". El juicio ha quedado visto para sentencia.