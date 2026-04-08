Un hombre cae por una ventana en Manresa tras una discusión en el hogar

Los Mossos d'Esquadra investigan la caída de un hombre desde un segundo piso en Manresa. Según han explicado a Regió7 fuentes de la policía catalana, aproximadamente a las 23.30 horas de este pasado martes se dio el aviso de que en la calle Montserrat de Manresa había una persona en el suelo con evidentes muestras de dolor, gritos y fracturas importantes en las extremidades inferiores.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, donde ya había efectivos de la Policía Local de Manresa, comprobaron que todo apuntaba a que el hombre se había precipitado desde el segundo piso del edificio. Según las primeras informaciones recogidas por los agentes, en ese piso se estaba produciendo una discusión entre dos personas, que eran expareja y, poco después, el hombre salió por la ventana y se lanzó al vacío.

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Inicialmente, esta es la hipótesis con la que trabajan los investigadores, a pesar de que interrogaron a la expareja del herido, que se encuentra ingresado en el Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa sin que se tema por su vida.