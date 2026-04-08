Desde cinco metros
Fallece un octogenario al precipitarse desde el tejado que reparaba en Fornells (Girona)
Un vecino octogenario de Fornells de la Selva (Girona) ha fallecido este miércoles en un accidente doméstico al caer del tejado de su casa mientras lo reparaba.
Según han informado fuentes de emergencias, el teléfono 112 ha recibido el aviso sobre las 16:17 horas de que un hombre se había precipitado al suelo desde una altura de unos cinco metros.
Hasta la casa, ubicada en el kilómetro 708,8 de la carretera N-II, han acudido varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y dos dotaciones de Bomberos de la Generalitat, que han retirado las tejas inestables. También se han desplazado efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima.
El SEM ha activado el servicio de psicólogos para la familia del fallecido, un hombre de 80 años de nacionalidad española.
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