Sucesos
Dos detenidos en Llinars del Vallès por llevar 10 kilos de hachís ocultos en compartimento secreto de un coche
La Policía Nacional ha encontrado 100 tabletas de esta droga lista para su venta
La Policía Nacional aborta un pase de droga de casi 200 kilos de cocaína cuando iba a ser "caleteado" en una furgoneta
La Policía Nacional detuvo a una pareja en el área de servicio de Llinars del Vallés por transportar en un compartimento secreto de su coche 100 tabletas de hachís envasadas al vacío en paquetes de 100 gramos con un peso de 10,62 kilogramos. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de marzo cuando los policías actuantes observaron como un turismo y matrícula francesa, ocupado por una pareja, accedía a la zona de descanso, del área de servicio, con intención de estacionar junto al restaurante.
Pese a esto, la conductora, al percatarse de la presencia policial, hizo una maniobra evasiva, dando un “volantazo”, para intentar ocultarse entre los camiones que estaban aparcados. Cuando los agentes se acercaron al vehículo sospechoso, la mujer intentó zafarse de los policías dando marcha atrás, aunque le bloquearon el paso con los vehículos policiales.
Los policías hicieron bajar a los dos ocupantes del vehículo y tras realizarles diferentes preguntas sobre el motivo de su comportamiento en el estacionamiento de camiones, los ocupantes dieron versiones contradictorias, mostrándose visiblemente nerviosos, despertando aún más las sospechas de los agentes por lo que procedieron a realizar la inspección del vehículo.
Durante las pesquisas, observaron que los embellecedores de las puertas laterales del automóvil estaban mal colocados, casi sueltos, dejando al descubierto una tapa metálica sobre la carrocería visiblemente manipulada, en la cual, faltaban varios tornillos para fijarla a la chapa. Al retirarla encontraron un compartimento con diez bolsas de plástico, de cierre al vacío que contenían en su interior un total de 100 bloques de hachís envasados al vacío.
El hallazgo se ha producido en el marco de otra investigación activa que estaban llevando a cabo agentes de la Comisaría Local de Sant Adriá de Besos junto con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona. La sustancia intervenida ha sido remitida al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona. Los dos detenidos pasaron a disposición judicial por un presunto delito de tráfico de drogas.
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