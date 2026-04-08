Detenido por robar cobre dos veces en la misma empresa de Blanes

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Blanes detuvieron el pasado 6 de abril a un hombre de 35 años como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza. Sobre las dos y media de la tarde se recibió el aviso de que se estaba robando en una empresa de Blanes. La policía comprobó que se había activado la alarma de un túnel que conecta con gran parte de la nave. Allí, encontraron en el acceso de este una plancha metálica mal cerrada con las barras de hierro y unas bridas de acero que impedían abrir la tapa forzadas. Al lado había cableado pelado apilado y dos candados y un sistema de videovigilancia rotos.

Los Mossos localizaron a un hombre escondido dentro del túnel en la zona donde estaban los transformadores eléctricos. El sospechoso llevaba guantes de trabajo puestos, una linterna de mano, una de tipo frontal y un medidor de corriente. Ante estas evidencias lo detuvieron por un delito de robo con fuerza.

Se da la circunstancia de que ese mismo día, hacia las ocho de la mañana, los Mossos ya habían recibido un aviso de robo en la misma empresa. Sin embargo, aunque los policías comprobaron que se habían sustraído más de 500 metros de cable, no localizaron a los autores.

Se da la circunstancia de que esta empresa anteriormente había sufrido otros robos de cable en esta zona de transformadores, lo que supuso una parada en la producción de cuatro días con la consiguiente afectación económica. Uno de ellos fue el 22 de marzo y los investigadores constataron que el sospechoso detenido también estaría detrás

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En este caso, cuando se activó la alarma poco antes de las ocho de la tarde, varios trabajadores sorprendieron a un ladrón dentro del recinto al que intentaron retener hasta la llegada de la policía, pero escapó. Los agentes, gracias a las imágenes de videovigilancia, atribuyeron este segundo robo con fuerza al mismo hombre. El detenido, con antecedentes, pasó al día siguiente a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Blanes.