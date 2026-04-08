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En Mijas

Detenido en Málaga un hombre que encañonó con una pistola a un policía local

Los agentes le dieron el alto tras ver que se bajaba encapuchado de un vehículo y se subía a otro

Arma recuperada por los policías locales.

Arma recuperada por los policías locales.

Redacción

Málaga
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Un hombre fue detenido la pasada semana en Mijas (Málaga) tras presuntamente encañonar con un arma de fuego a un policía local. Los hechos se produjeron sobre las 4.10 horas de la madrugada del miércoles, cuando una patrulla de agentes que realizaban labores de vigilancia detectó un vehículo que circulaba a gran velocidad. Según ha informado este martes el Ayuntamiento, el turismo se detuvo bruscamente a escasos metros de los agentes, momento en el que el copiloto, encapuchado, con guantes y en actitud claramente sospechosa, abandonó el vehículo de forma repentina.

Máxima tensión

La versión municipal añade que esta persona se introdujo rápidamente en otro vehículo estacionado en la zona, momento en que los agentes se aproximaron al sospechoso para identificarlo. "Al percatarse de la presencia policial, sacó un arma de fuego y apuntó directamente al agente", aseguran. Esta amenaza llevó al policía a desenfundar su arma reglamentaria y, tras un momento de gran tensión, el hombre arrojó el arma, abandonó el vehículo y huyó a pie mientras el conductor del primer vehículo se daba a la fuga.

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Los agentes iniciaron una persecución a pie tras el sospechoso, que trató de ocultarse entre unos matorrales. Fue localizado y reducido tras resistirse con mucha fuerza, siendo detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y tenencia ilícita de armas. La pistola fue recuperada. La Guardia Civil investiga el trasfondo de los hechos.

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