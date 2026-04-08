Detenido el agresor de la paliza a un menor en Sant Joan de Vilatorrada

Los Mossos d'Esquadra han detenido este mediodía al presunto autor de la agresión a un menor en Sant Joan de Vilatorrada. Finalmente, a raíz de la denuncia presentada ayer por la víctima, los agentes han podido comprobar ahora que los hechos, que fueron grabados en vídeo, tuvieron lugar el pasado 3 de abril, hacia las ocho de la tarde.

Inicialmente, se había dicho que fue el domingo, y finalmente fue el viernes pasado. Según la policía catalana, la agresión no fue fortuita, sino que los implicados ya se conocían previamente y ya había conflictos anteriores entre ellos. Aprovechando la agresión, el detenido le habría sustraído dinero a la víctima. La detención ha tenido lugar en Sant Fruitós de Bages este mediodía.

Ahora, la policía tiene un plazo máximo de 24 horas para tener al menor detenido. El acusado, que tiene entre 14 y 15 años, ya es penalmente responsable de los hechos de los que se le acusa, pero aun así, desde el momento de la detención los agentes han tenido que informar a los padres (en este caso, a la madre) del menor y a la Fiscalía de Menores, que es la que en última instancia decidirá si el joven puede ser interrogado por la policía, o, por el contrario, debe pasar inmediatamente a su disposición, para que sea la propia fiscalía la que instruya el caso. Esta decisión debe tomarse en las próximas horas. Una vez en Fiscalía, esta tiene hasta 48 horas desde la detención para decidir qué hacer.

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Los Mossos también siguen investigando el grado de implicación del resto de menores presentes en el momento de la agresión.