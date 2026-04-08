Cae una banda de ladrones que estrellaba coches contra joyerías para llevarse el botín

Una operación conjunta de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil ha permitido detener a seis presuntos miembros de una organización criminal, de entre 27 y 60 años, acusados de robar coches para estrellarlos en joyerías de varias localidades españolas y así llevarse el botín. Están acusados de 27 delitos de robo cometidos entre los meses de noviembre de 2025 y marzo de 2026.

El valor de las joyas sustraídas, los vehículos utilizados y los daños ocasionados asciende aproximadamente a un millón de euros. El pasado 17 de marzo los agentes hicieron cinco entradas y registros en domicilios y uno en un local comercial de compraventa de joyas.

Los sospechosos asaltaron joyerías de Benicàssim (Castellón), Sonseca (Toledo), Andorra (Teruel), La Sénia (Tarragona), Flix (Tarragona), Villarejo de Salvanés (Madrid) y Campohermoso-Níjar (Almería). Actuaban de forma perfectamente coordinada y con un claro reparto de funciones. Realizaban tareas previas de vigilancia y reconocimiento de los establecimientos, seleccionando cuidadosamente los objetivos antes de ejecutar los robos.

Para cometer los robos ocultaban su rostro, utilizaban guantes para dificultar la acción policial y empleaban el método del alunizaje, usando vehículos de gran potencia, en muchos casos sustraídos o con placas manipuladas, con los que accedían de forma violenta a los establecimientos. Una vez en el interior, sustraían principalmente joyas y relojes de alto valor con gran rapidez, mientras otros miembros del grupo realizaban funciones de vigilancia y apoyo para asegurar la huida.

El grupo contaba además con capacidad logística para desplazarse entre demarcaciones y operar de forma continuada en distintos puntos del territorio nacional Las investigaciones han permitido determinar que las joyas sustraídas eran vendidas de forma inmediata en un establecimiento de segunda mano, dificultando su recuperación y trazabilidad.

En la fase final de la operación se llevaron a cabo cinco entradas y registros en inmuebles y otro en un establecimiento de compraventa de oro y joyas en las provincias de Castellón, Madrid y Toledo, en los que se intervinieron efectos procedentes de los robos y documentación.

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A los seis detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, robos de vehículos, hurto, falsificación documental y receptación. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana, plaza 4, decretó el ingreso en prisión de cuatro de los detenidos.