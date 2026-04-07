Rabia y desconcierto por la paliza a un menor en Sant Joan de Vilatorrada: "Ojalá no fuera real, sino inteligencia artificial"

La paliza de un menor de edad a otro en Sant Joan de Vilatorrada ha desencadenado centenares de reacciones ciudadanas, tanto en la calle como en los grupos de WhatsApp y las redes sociales. El vídeo de la agresión, grabado con un teléfono móvil por unos compañeros de los chicos, se ha propagado a gran escala y ha sacudido a la sociedad de los municipios del Bages relacionados con los implicados.

Ocasiones como esta demuestran que el adjetivo "viral" no se aplica únicamente al material que resulta simpático, divertido o útil, ya que también puede referirse a contenidos profundamente desagradables. Los espacios de encuentro, físicos o virtuales, donde interactúan los compañeros y las familias de los estudiantes involucrados en los hechos fueron los primeros en hervir.

Gradualmente, el vídeo se fue extendiendo, hasta llegar a otros círculos más alejados. Ahora ya lo han visto tanto los Mossos d'Esquadra como las máximas autoridades del país.

La reacción instantánea de muchos destinatarios es la sorpresa, el estupor. La madre de una adolescente de una población de la comarca exclamaba a través de WhatsApp: "Ojalá no sea real, sino inteligencia artificial".

Pero otros usuarios reconocieron sin problemas a los menores y la calle de Sant Joan donde se desarrolla el suceso. La "indignación" por las patadas del atacante y, en menor medida, por la "pasividad" de los testigos está siendo lo más habitual. La lista de insultos se ha complementado con la difusión de la identidad del maltratador: nombre, perfil en plataformas digitales, fotografías...

Mientras que hay vecinos que piden "justicia" con "rabia", "asco" o "rechazo", otros replican que "ya se ha hecho", aunque exigen más "contundencia". De una manera más serena, una parte de los participantes en este debate espontáneo, mantenido en diferentes espacios, sin orden ni moderación, se preguntan por la razón de esta exhibición de violencia.

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Más que las causas precisas de la serie de golpes en la calle de Sant Joan de Vilatorrada, los interesados comparten la necesidad de saber "por qué nuestros jóvenes se comportan así", para averiguar cuáles son sus "valores", su "educación". "Todavía son niños...", se lamenta la autora de un mensaje que no encuentra más palabras para manifestar los efectos del horror.