Mari Carme Òrrit Pires: Una bagense en el ojo del huracán del drama de los desaparecidos

Cuando sus hermanos Isidre y Dolors desaparecieron del hospital Sant Joan de Déu de Manresa en 1988 empezó un drama interminable para Mari Carme Òrrit Pires y su familia.

Treinta y ocho años después siguen sin saber nada de ellos y ella ha acabado convirtiéndose en uno de los rostros más persistentes de las familias en el agujero negro de las desapariciones sin causa aparente.

Las primeras imágenes. / Arxiu particular

Cofundadora y presidenta de l’Associació de Familiars de Desapareguts i Desaparegudes (Afades), creadora del pódcast «Desaparecidos, nunca olvidados», colaboradora del Centro Nacional de Desaparecidos, ha llevado su caso y la pesadilla que supone para centenares de familias no llegar a localizar, vivos o muertos, a sus seres queridos tanto a Súria y Manresa como a los rincones más recónditos del Estado español. Ha interlocutado con vecinos, periodistas, policías especializados, ministros y el propio Rey de España, Felipe VI.

El rey Felipe VI con Mari Carme Òrrit / Arxiu particular

A día de hoy tiene como objetivo impulsar la formalización del Estatuto de la Persona Desaparecida. A través de Afades trabaja para que se reconozcan los derechos jurídicos y sociales tanto de los desaparecidos como de sus familias.

Ha participado en documentales como «Els Orrit» y en programas de investigación. También ha construido un convenio de colaboración con el Observatori Desaparició Forçada de Menors (ODFM) con la antropóloga Neus Roig.

La familia en la presentación del documental "Els Òrrit" / Arxiu/Eduard Vega

Actividad intensa

Para captar su actividad solo hay que echar un vistazo a su agenda.

El 26 de febrero participó en la primera mesa interdepartamental con asociaciones y el Departament d’Interior de Catalunya para tratar el tema de los desaparecidos.

Los días 5, 6 y 7 de marzo estuvo en Córdoba participando en los encuentros de familiares organizados por el popular periodista de televisión especializado en desapariciones Paco Lobatón. Hasta allí tenían que llevar un objeto de los desaparecidos y ella llevó la cajita de caramelos Rigola que tenía su hermano Isidre y que le dio cuando estaba embarazada de su hija. Le dio también tres juguetitos para poner dentro. Son tesoros que primero pasaron a su hija y después a su nieto.

El día 9 estuvo en Cornellà en el acto que se celebra cada año en recuerdo de Cristina Bergua. El 9 de marzo se conmemora en España el Día de las Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente, una fecha fijada en recuerdo de la joven de Cornellà de Llobregat que desapareció sin dejar rastro la noche del 9 de marzo de 1997, a los 16 años.

El día 17 estuvo en Madrid en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) para asistir a la presentación del plan anual de actuación. Dependiente del Ministerio del Interior, el CNDES coordina la búsqueda de personas desaparecidas en el Estado español. Gestiona el sistema PDyRH, centralizando información de fuerzas de seguridad para localizar personas. Su web pública, cndes-web.ses.mir.es, permite la colaboración ciudadana.

Mari Carme Òrrit entrevistada por Paco Lobatón / Arxiu particular

«Hacer, por fin, el duelo»

Mari Carme Orrit explica que se trata de un momento importante porque se hace balance «de lo que se ha conseguido. Esto quiere decir que hay casos que se han podido cerrar con lo que supone también para las familias poder cerrar una etapa y hacer, por fin, el duelo». En estas búsquedas las pruebas de ADN juegan un papel fundamental.

En el acto participó la secretaria del Ministerio del Interior, Aina Calvo. Mari Carme Orrit relata que se ha luchado mucho para que en actos como este se reciba y se escuche a las familias. Ella fue acompañando a Isabel Movilla, la madre de Caroline del Valle, que hace ahora 11 años desapareció en Sabadell cuando solo tenía 14 años de edad. Durante 4 minutos fue escuchada. El 19 de marzo intervino en la televisión de Badalona en un programa sobre desapariciones.

La cajita que Isidre le regaló cuando estaba embarazada. / Arxiu particular

El 25 de marzo participó en la sala de actos del Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat en el acto institucional en recuerdo de las personas desaparecidas. Se presentó «Objectes trobats», una pieza escénica creada a partir de testimonios reales de familiares de personas desaparecidas. A través de objetos simbólicos emergieron recuerdos, vínculos e historias. Una obra sobre el amor cuando la ausencia es lo que queda, dirigida por Queralt Riera e interpretada por Nausicaa Bonnín, Júlia Truyol y Annabel Castán.

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Después hubo un coloquio con la participación de las familias y la presencia de la consellera del Departament d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon Gil. El 8 de mayo estará en Vilafranca del Penedès en unas jornadas sobre la problemática creciente de la desaparición de personas con Alzheimer. La jornada contará con expertos en psiquiatría, psicología, emergencias médicas, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, Policía Canaria, Bombers, Fundación QSDGlobal y Centro Nacional de Personas Desaparecidas. Al día siguiente irá a Hornachos, Badajoz, para participar en el acto de recuerdo a Francisca Cadenas, cuyos restos han podido ser identificados después de 9 años de misterio. Y así toda una vida.