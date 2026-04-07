El ladrón de tuberías de gas que puso en riesgo a todo un barrio de Elche

Durante meses estuvo robando tuberías de gas de las azoteas y otras instalaciones de los edificios de Elche, provocando situaciones de riesgo para los vecinos y viandantes. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre de 41 años por sustraer más de 450 metros de tuberías de gas en distintos puntos de la ciudad, una actividad delictiva que provocó fugas. Se le imputan delitos de hurto continuado, daños y estragos. La Policía le imputa hasta 23 de estos robos en quince instalaciones en la vía pública y las azoteas de ocho edificios. Hechos que causaron daños por valor de 33.000 euros y por los que habría obtenido un beneficio de 1.500 euros por vender el material como chatarra.

La investigación arrancó tras una primera denuncia interpuesta en la Comisaría de Elche a finales de octubre de 2025, donde los representantes de una comunidad de vecinos del barrio de Carrús manifestaban haber sufrido la sustracción de unos 50 metros de tubería del gas situada en la azotea del edificio. El perjudicado manifestó que en un primer momento se habían llevado 30 metros, pero que cuando el técnico contratado fue a repararlas se dieron cuenta de que en ese corto intervalo de tiempo alguien había sustraído otros 20 metros más.

Nuevos robos

Días más tarde fue interpuesta una segunda denuncia por el robo de tuberías de gas en otro edificio cercano, en el que el autor sustrajo unos siete metros. En esta ocasión, se produjo una fuga de gas, por la que tuvieron que ser movilizados los servicios de bomberos de Elche ante el peligro de explosión.

Ante estos hechos los agentes iniciaron una investigación para identificar al autor, ya que en cada uno de ellos se estaba poniendo en peligro la integridad física de los vecinos ante el riesgo de explosión o deflagración.

Con el tiempo, se fueron sumando más denuncias de robos de tuberías de gas, ya no solo en edificios privados, sino también en instalaciones de gas en la propia vía pública.

En las semanas siguientes se interpusieron un total de ocho las instalaciones en edificios en las que se produjeron robos de tuberías de gas y 15 instalaciones en la vía pública, de las que se sustrajeron más de 450 metros de tuberías.

Finalmente, los agentes identificaron al sospechoso, un varón de 41 años, que vendió todas las tuberías de cobre sustraídas en empresas de recuperación y reciclaje de metales.

Pintura

El detenido fue localizado portando varias tuberías que había sustraído en uno de sus robos. Además, los agentes comprobaron que la pintura de las tuberías intervenidas coincidía con la de las fachadas o terrazas en las que se habían sustraído, por lo que todo indicaba que procedían de una de las instalaciones asaltadas.

Durante la investigación, se comprobó que el detenido obtuvo cerca de 1.500 euros por la venta de todas las tuberías de cobre robadas. La Policía destacó que, como suele ocurrir en estos casos, los autores obtienen un minúsculo beneficio en comparación con los cuantiosos daños que ocasionan a los perjudicados, ya que solamente los daños producidos en las instalaciones situadas en la vía pública ascienden a más de 33.000 euros. Además, en esta ocasión la gran movilización de medios públicos como bomberos y policía hace que sea mucho más abultado el perjuicio producido por el autor.

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El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elche.