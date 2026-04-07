Extinguido el incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña) tras quemar 187 hectáreas

El incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado extinguido este martes tras quemar 186,5 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia.

El fuego de Carballo empezó en la parroquia de Noicela a las 14.18 horas del lunes, mientras que el de A Laracha, en Caión, arrancó a las 13.13 horas, según detalló la Guardia Civil.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a 13 personas en los lugares de Goxán de Arriba y de Outeiro, ubicados en la parroquia de Caión, en el término municipal de A Laracha, trasladadas al centro cívico de Caión.

El incendio forestal ha quedado extinguido tras quemar 186,5 hectáreas, 105,5 de monte arbolado y otras 81 de monte raso. En él trabajaron diecisiete agentes, veintiún brigadas, veinte motobombas, dos palas, cuatro técnicos, tres helicópteros, tres unidades técnicas de apoyo y cuatro aviones.

Los fuegos obligaron a cortar la carretera DP-1909 entre los kilómetros 12 y 15, el tramo que une Caión con A Laracha, debido a la falta de visibilidad provocada por el intenso humo.

También en Pontevedra ha quedado extinguido un incendio en Ponteareas que ha afectado a unas 750 hectáreas entre los términos de . Ponteareas, parroquia de Ribadetea, afectó a una superficie de 750 hectáreas en los términos municipales de Ponteareas, Pazos de Borbén y Mos, de las cuales 550 se corresponden con monte arbolado y 200 de raso.

En este fuego, que se inició el lunes a las 14,47 horas, fue necesario decretar la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad al núcleo do Galleiro, en Pazos de Borbén, una medida que ya fue desactivada. Para la extinción de este incendio se han movilizado en total 6 técnicos, 18 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 1 unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones.