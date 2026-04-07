Un conductor de 76 años recorre más de 35 kilómetros en sentido contrario por la AP-7 y acaba detenido en Figueres

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Figueres a un hombre de 76 años por circular más de 35 kilómetros en dirección contraria por la autopista AP-7. Los hechos ocurrieron el jueves 12 de marzo hacia las doce y media de la madrugada, cuando varios testigos alertaron a los Mossos de que había un coche circulando por el tercer carril de la autopista en dirección contraria.

Agentes del Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) que estaban realizando tareas de prevención contra los llamados teloneros recibieron el aviso y pudieron detener el coche en el kilómetro 30 de la AP-7 y retirarlo de la vía. Los policías detectaron que el hombre estaba desorientado y, después de que las pruebas de alcohol y drogas dieran negativo, avisaron a los servicios sanitarios.

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Una vez comprobaron que se encontraba bien, los Mossos detuvieron al conductor por un delito de conducción temeraria. Todo apunta a que el arrestado se despistó una vez llegó al peaje de Le Perthus y decidió dar la vuelta y circular en sentido contrario.